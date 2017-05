Gebt mir mein Arabisch zurück

Israel geht auf Distanz zum Nahen Osten. Israels Gesetzesvorlage zum jüdischen Nationalstaat (vgl. tachles 19/2017), die bereits die erste Hürde in der Knesset genommen hat, wischt das Arabische aus unserem Bewusstsein aus. Das ist nur ein weiterer Versuch, uns von der DNA des Nahen Ostens zu distanzieren. Als eine jüdisch-iranische Israeli, die fliessend Arabisch spricht, würde ich am liebsten von den Dächern herab schreien: Ohne mein Arabisch bin ich hier verloren. Und effektiv sind wir ohne unsere Muttersprache verloren im weiteren Nahen Osten. In seiner jüngsten Forschungsarbeit fand Yehuda Shenhav heraus, dass das Arabisch-Niveau von weniger als einem Prozent der jüdischen Israeli ausreicht, um einen simplen Nachrichtenartikel zu lesen. Das ist Wahnsinn. Wir sprechen tatsächlich die lokale Sprache nicht.

Täuschen wir uns nicht: Lange vor Beginn der Reise der Gesetzesvorlage ist Arabisch uns als die Sprache des Feindes vermittelt worden, als eine Sprache, über die man sich lustig machen kann, eine Sprache orientalischer Grossmütter von niedrigem Status, eine Sprache der israelischen Sicherheitskräfte, vorzugsweise ihrer Geheimdiensteinheiten. Es ist nicht unsere Sprache. Viele von uns, Angehörige der zweiten oder dritten Generation von Juden, deren Familien aus dem arabischen Sprachraum sich hier niedergelassen haben, verstehen buchstäblich unsere Muttersprache nicht.

Als ich sieben Jahre jung war, beschlossen meine Eltern, nach Neve Shalom-Wahat Al Salam zu ziehen, einer gemischten palästinensisch-jüdischen Gemeinschaft. Sie schickten mich dort in die zweisprachige Schule. Die Muttersprache meiner Mama ist Farsi, und ironischerweise hat das so frühe Erlernen des Arabischen mir erlaubt, meiner Mutter auf Farsi vorzulesen, auch ohne wirklich zu verstehen, was ich las. Auf eine gewisse Art hat das Arabische mich zur Sprache meiner eigenen Mutter zurückgebracht.

Ich lernte Arabisch sehr rasch und verstand schon bald, dass viele Juden, mit denen ich verkehrte, nicht nur den Ton der Sprache nicht gerne hatten, sondern es sowohl amüsant als auch erschreckend fanden, dass ich mich der Sprache derart natürlich bediente. Wann immer ich den Mund öffne, um ara-bisch zu sprechen, gibt es nur zwei Optionen: «Hast du die Sprache zu Hause erlernt? Oder bei der Arbeit im Geheimdienst?» Ich hole dann immer tief Atem und antwortete: Weder noch.

Sowohl meine fliessenden Arabisch-Kenntnisse als auch meine nahöstlichen Wurzeln spielten eine gewaltige Rolle bei der Formung meiner Identität. Die Sprache war auch stets verbunden mit meiner Vorstellung einer bessern Zukunft. In jener Zukunft sollten, ja müssten Juden und jüdische Israeli die arabische Sprache beherrschen. Ich besuchte Regionen wie Jordanien, Ägypten, Palästina und Marokko und sah, wie Israeli sich mit den Juden vor Ort auf Englisch unterhalten mussten. Das ist meiner Meinung nach schade, vor allem dann, wenn diese Besucher Juden sind, deren Wurzeln im Nahen Osten liegen.

Jahrelang bin ich wegen meiner Arabisch-Kenntnisse belächelt worden, jahrelang haben die israelischen Geheimdienste vergeblich versucht, mich zu rekrutieren. Immer wieder sagte ich ihnen, ich sei nicht daran interessiert, mein Arabisch zu Spionagezwecken zu benutzen. Wenn ich heute in arabischsprachige Staaten reise zusammen mit Menschen, die kein Arabisch sprechen, meinen diese oft: «Wenn wir alle das nur auch könnten. Sie sind so glücklich.» Weder ich noch mein Arabisch sind aber irgendetwas Aus-sergewöhnliches. Ich habe nur das Glück gehabt, dass ich die Sprache ernst genommen habe. Mir war es zudem sehr wichtig, der israelischen Politik zu widerstehen, die darauf abzielte, unsere linguistische DNA zu verändern.

Das Narrativ einer jüngeren nahöstlichen Jüdin, die Arabisch nicht zu militärischen Zwecken spricht, existiert nicht in unserer israelischen Landschaft. Es ist eine fortdauernde Tragödie. Nach dem langen Schweigen einer vorhergehenden Generation ziehen viele von uns es jetzt vor, über das Arabisch zu sprechen, zu schreiben und sich mit dem Arabischen wieder zu verbinden. Für uns ist es keine fremde Sprache: Unser Familien haben Arabisch gesprochen, die Sprache war während unserer ganzen Kindheit um uns herum, wir wuchsen mitten in ihr heran. Wir brauchen keine Elitetruppen der Armee oder besondere Universitätstitel, um die Verbindung zu ihr wieder zu schaffen. Jeder von uns kann in seiner kleinen Lebensecke das tragische Ausreissen dieser Sprache aus unserer DNA verändern; es liegt in unseren Händen.

Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, von den Dächern der Knesset herab zu schreien: Arabisch ist nicht unser Feind. Arabisch ist kein Hindernis für die Identität oder das Funktionieren des Staates. Es ist ein Partner. Arabisch bedeutet eine der letzten verbleibenden Optionen für eine gemeinsame Zukunft hier.

Die Autorin arbeitet für Interpeace in Israel. Sie hat an der Brandeis-Universität studiert und erhielt den Davis-Friedenspreis für die Entwicklung von

friedensfördernden Programmen für HIV-positive Jugendliche in Kigali, Ruanda.