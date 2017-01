Jüdische Studien wird dieses Jahr an Felicitas Heimann-Jelinek verliehen. Die Gastprofessur dient der Forschung und Lehre zu Themen jüdischer Religion, Kultur, Ethik und Philosophie in Geschichte und Gegenwart. In Gedenken an das Wirken von Sigi Feigel (1921–2004) wurde die Gastprofessur 2009

gestiftet und wird seither von der Theologischen Fakultät der Universität Zürich vergeben. Heimann-Jelinek ist seit 2011 freiberufliche Kuratorin an unterschiedlichen Häusern und hat zahlreiche Ausstellungen und Publikationen zur materiellen jüdischen Gedächtniskultur geschaffen. Schwerpunkte ihrer Forschungstätigkeit liegen auf der materiellen Kultur des europäischen Judentums, in der jüdischen Museologie sowie in der Provenienzforschung. Nach dem Studium von Judaistik und Kunstgeschichte in Wien und Jerusalem war Heimann-Jelinek von 1993 bis 2011 leitende Kuratorin des Jüdischen Museums der Stadt Wien. In dieser Funktion hat die Kuratorin neue Standards der Ausstellungsdramaturgie und Gestaltung gesetzt. Seit 2014 leitet Heimann-Jelinek ausserdem das Curatorial Education Program der Association of European Jewish Museums. Im Zusammenhang mit der Preisverleihung wird Heimann-Jelinek eine Vorlesung und ein Seminar in Zürich sowie ein Seminar am Institut für Jüdische Studien in Basel anbieten.