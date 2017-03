Galizien-Festival

ZÜRICH

Daniel Zuber , 24. März 2017

In Galizien gab es einst eine reiche jüdische Lebenswelt. Unter Juden weitum angesehene Rabbis, umherziehende Klezmermusikanten waren hier genauso heimisch wie die jiddische Sprache und bitterste Armut. Untergegangen ist dieser Kulturraum mit der tödlichen Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten. Der Schriftsteller Josef Roth gilt als einer der profundesten Kenner dieser Gegend, der er entstammte. Omanut stellt die jüdische Lebenswelt von Galizien, heute Teil von Polen und der Ukraine, im Rahmen eines zweitägigen Festivals mit diversen Beiträgen in Wort, Bild und Ton vor. Der Samstag wird dabei eröffnet mit einer bebilderten Einführung von Martin Dreyfus und Helmut Peschine, bevor das Internationale Quartett Jacob-Ber Gimpels jiddische Theater-Songs aus Lemberg zum Besten gibt. Auf dem Programm am Sonntag stehen etwa Filmvorführungen von Paul Rosdys «Der letzte Jude von Drohobytsch» in Anwesenheit des Regisseurs oder des Stummfilms «Ost und West» (Foto) mit Livemusik von Karin Weissberg. Freuen darf man sich weiter auf das Hörspiel «Hotel Savoy» nach dem Roman von Joseph Roth und auf eine Lesung aus Alexander Granachs Briefen an Lotte Lieven. Die Miller’s Bar bietet während des Festivals Getränke und Snacks an. Tickets kann man reservieren unter Telefon 044 387 99 79 oder E-Mail ticket@millers-studio.ch.



Samstag und Sonntag, 1. und 2. April, Miller’s Studio – Kabarett in der Mühle Tiefbrunnen, Seefeldstrasse 225, Zürich. www.omanut.ch