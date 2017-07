Fusion zweier Zwerge

Der DPS-Präsident Ignaz Bearth soll neu im Bundesvorstand der PNOS als «Auslandsbeauftragter» tätig sein.

Grossmaulig verkündeten die beiden Kleinstparteien Partei National Orientierter Schweizer (PNOS) und die Direktdemokratische Partei der Schweiz (DPS) am Sonntagnachmittag in einer «Eilmeldung» die «Fusionierung des patriotischen Lagers der Schweiz». Konkret löst sich die DPS auf und geht in der rechtsextremen PNOS auf. Die PNOS, gegründet im Herbst 2000 durch Aktivisten des Netzwerkes «Blood and Honour», hat durch das Verschwinden der Naziskin-Subkultur markant an Aktivisten, Mitgliedern und Sympathisanten verloren.

Der DPS-Präsident Ignaz Bearth soll im Bundesvorstand der PNOS als «Auslandsbeauftragter» unterwegs sein. Bearth, der bei den vergangenen Nationalratswahlen im Kanton St. Gallen gerade einmal 0,1 Prozent erreicht hat, agiert seit längerem vorwiegend im deutschsprachigen Ausland als Hetzredner bei Kundgebungen gegen Muslime und gegen die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Fusionsankündigung kommt nicht überraschend. Bereits in den vergangenen Wochen hatte die PNOS die Löschung von Bearths Facebook-Profil beklagt. Für Bearth ist es die Rückkehr zu den rechts-extremen Wurzeln. Sein erster nachgewiesener Auftritt als Aktivist fand im Mai 2017 am Europatag der Jungen Nationaldemokraten Bayern & Franken statt, angekündigt als PNOS-Ver-treter. Später engagierte sich Bearth für die SVP Uzwil SG, bis er dort nicht mehr erwünscht war. 