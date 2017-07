Furore in Israel

BRITNEY SPEARS

Valerie Wendenburg, 7. Juli 2017

Der US-amerikanische Pop-Star Britney Spears hat in dieser Woche mit ihrem Auftritt in Israel für Furore gesorgt. Am Sonntag hat sich die 35-Jährige kurz nach ihrer Ankunft zu Fuss auf den Weg durch die Jerusalemer Altstadt gemacht – mitsamt ihrer Sicherheitsentourage. Dabei ist es offenbar zu tumultartigen Szenen gekommen, in der israelischen Presse war gar von einem «Mob» zu lesen. Britney Spears, die seit einem Zusammenbruch im Jahr 2007 eher menschenscheu und reserviert wirkt, schien mit dem Wirbel um ihre Person überfordert – ein Video zeigt die Sängerin, wie sie mit stoischem Blick vorbei an den Massen von Touristen, Fans und Journalisten durch Jerusalem geht. Am Montagabend gab Spears das erste Konzert ihrer Karriere in Israel – sie spielte im komplett ausverkauften Hayarkon Park in Tel Aviv, es kamen rund 55 000 Menschen zu der Open-Air-Show. Britney Spears gilt als die erfolgreichste Musikerin der 2000er Jahre, mit über 100 Millionen verkauften Tonträgern zählt sie zu den er-folgreichsten Künstlern aller Zeiten. Zu dem erhielt sie im Laufe ihrer Karriere bedeutende Preise der Branche wie den Grammy oder den Echo. Im Jahr 2002 erhielt sie einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.