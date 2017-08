Für Netanyahu wird es langsam heisser

ISRAEL

7. August 2017

Sein Ex-Stabschef unterschreibt als Kronzeuge der Anklage

Israels Kulturministerin Miri Regev hielt am Sonntag vor der Sitzung des Likuds zwar die Stange und meinte, der «Medienlynch» gegen den Premier würde nicht gelingen, und nach der Sitzung meinten einiger der Teilnehmer, der Regierungschef habe «entspannt und selbstsicher» gewirkt. Justizministerin Ayelet Shaked (das Jüdische Haus) meinte, Netanyahu könne sein Amt auch dann weiter versehen, wenn Anklage gegen ihn erhoben werden sollte. Diese und andere politische Bewegungen nahm man über das Wochenende in Jerusalem zur Kenntnis, nachdem noch am Freitag Ari Harow, der ehemalige Stabschef des Premierministers im Rahmen der laufenden Korruptions-Untersuchungen gegen diesen ein Abkommen unterzeichnet hatte, das ihn zum Kronzeugen der Anklage gemacht hat. Gegen Harow selber läuft zwar auch ein Verfahren wegen Betrugs und Vertrauensmissbrauchs, doch mit seiner Unterschrift hat der ehemalige Stabschef dem Vernehmen nach sichergestellt, dass er zwar schuldig gesprochen, aber nicht hinter Gittern verschwinden wird. Stattdessen soll er Sozialarbeit leisten und eine Geldstrafe von knapp 200’000 Dollar bezahlen müssen. Inzwischen mehren sich die Anzeichen dafür, dass das innenpolitische Klima für Netanyahu langsam aber sicher heisser wird. So demonstrierten am Wochenende vor dem Wohnungsitz von General-Staatsanwalt Avichai Mendelblit rund 2000 Personen und forderten eine Anklageerhebung gegen Netanyahu. Befürworter des Premiers konnten für ihr Anliegen nur rund 150 Personen mobilisieren. Auch an der sonntäglichen Likud-Sitzung dürfte Netanyahu über die eher mager ausgefallenen Voten zu seinen Gunsten aus dem Teilnehmerkreis eher enttäuscht gewesen sein. Abgesehen von der bereits zitierten Ministerin Regev äusserten sich nur der Koalitionsvorsitzende David Bitan und der Abgeordnete Amir Ohana eindeutig für ihren Chef. Dan Meridor, ein langjähriger ehemaliger Likud-Minister, der sich inzwischen von der Partei mehr oder weniger abgewendet hat, meinte dagegen, im Falle einer Anklageerhebung gegen Netanyahu wegen Bestechung und Betrugs müsse der Premier sein Amt zur Verfügung stellen, und Neuwahlen dürften sich nicht vermeiden lassen. Auch der noch recht neue Kommunikationsminister Ayoub Kara, die Abgeordneten David Amsalem, Nava Boker und Yoav Kish hielten dem Premier die Stange. Die meisten Anderen schienen aber recht froh gewesen zu sein, dass man sie nicht zum Reden gezwungen hat. Es dominiert der Eindruck, dass vorerst zumindest keiner der Promis zu den Ersten gehören möchte, die sich Illoyalität vorwerfen lassen müssten. [JU]