Für junge jüdische Erwachsene

Lea Schawinski, Co-Präsidentin des Vereins Jüdischer Studenten Zürich.

tachles: Gemeinsam mit Alisa Winter führen Sie das Co-Präsidium des Vereins Jüdischer Studenten Zürich (VSJZ). Mit welchem Ziel?

Lea Schawinski: Wir wollten uns engagieren und finden das Studentenalter eine tolle Zeit, einen Verein zu leiten. Wir arbeiten täglich in verschiedensten Bereichen. Unsere Arbeit besteht unter anderem aus dem Bereich Teamführung und Management, was andere erst viel später in der Praktik lernen dürfen.



Wie definieren Sie heute selbst einen Studentenverein und dessen Zielsetzungen?

Unsere Zielgruppe sind junge Erwachsene, das heisst Studenten und Young Professionals zwischen 18 und 30 Jahren. Im VJSZ geht es darum, dass junge jüdische Leute in Zürich regelmässig die Gelegenheit bekommen, sich mit Gleichaltrigen innerhalb der jüdischen Community, unabhängig von Gemeindezugehörigkeit und Religiosität, zu treffen und auszutauschen. Der Studentenverein sollte unserer Meinung nach auch das Programm so gestalten, dass es für alle attraktiv ist.



Früher waren Studentenschaften sehr politisch und führten Debatten. Wie ist das heute?

Wir sind kein politischer Verband und vertreten dementsprechend auch keine offizielle Position zu politischen Themen. Wir veranstalten aber unser wöchentliches «Burger & Learn» unter Leitung von verschiedenen Rabbinern, welches die Diskussionen zu aktuellen, philosophischen Themen oder Aspekten aus dem Judentum fördern soll.



An den Universitäten werden jüdische Studierende doch sicher mit Themen wie Universitäten und Israel-Boykott oder Auseinandersetzung der Kulturen konfrontiert. Mag der VJSZ das nicht beispielsweise über die sozialen Medien aufgreifen?

Wir wollen auf den sozialen Medien keine Plattform für politische Diskussionen bieten. Wir erhoffen uns jedoch, dass an unseren Events ein Austausch verschiedener politischer, kultureller und religiöser Meinungen stattfindet. Social Media benutzen wir lediglich, um über unsere Events zu informieren. Zudem geben wir unseren Mitgliedern oder Neuankömmlingen dadurch die Möglichkeit, Fragen rund ums jüdische Leben in Zürich an die Community zu stellen, «koschere» Wohnungen zu vermieten oder selbst Veranstaltungen zu posten.



Wie wichtig ist für den VSJZ der Austausch mit anderen nichtjüdischen Verbänden?

Grundsätzlich ist für uns das Thema Dialog sowohl innerhalb als auch ausserhalb der jüdischen Gemeinschaft von grosser Bedeutung. Aber die meisten von uns sind täglich in einem nichtjüdischen Arbeits- oder Studienumfeld. Wenn unsere Anlässe jüdischen Teilnehmern vorbehalten sind, heisst das nicht, dass wir uns von der nichtjüdischen Gesellschaft abgrenzen wollen. Im Gegenteil, wir erachten den Austausch mit christlichen und/oder muslimischen Verbänden als eine wichtige Angelegenheit. Die primäre Herausforderung sehen wir aber in der Verbesserung des Austausches innerhalb unserer eigenen, jüdischen Gemeinschaft. Die von uns organisierten Events geben die perfekte Möglichkeit, durch Gespräche mit unbekannten, liberalen bis orthodoxen Personen Gemeinsamkeiten zu entdecken und über Meinungs- beziehungsweise Glaubensunterschiede zu debattieren, aber auch Vorurteile abzubauen.



Wie hält es der VJSZ mit nichtjüdischen Partnern von Mitgliedern: Können diese auch mitmachen?

Nichtjüdische Partner unserer Mitglieder sind an Anlässen willkommen.



Gibt es eine Zusammenarbeit mit dem Schweizer Dachverband der Studenten oder anderen lokalen Vereinen?

Es ist uns ein grosses Anliegen, den «Röstigraben» zwischen den Deutschschweizer Studenten und den welschen Studenten zu überwinden. Der Austausch zwischen den verschiedenen Vereinen ist zur Zeit noch nicht auf dem Niveau, das wir uns wünschen. Die engere Zusammenarbeit der Vereine, wie etwa mit dem jüdischen Studentenverein in Genf, ist jedoch eines der Hauptziele, das wir versuchen, in die Tat umzusetzen.



Bestehen Pläne, im Schweizer oder europäischen Verbund aktiv programmatisch an Themen der jüdischen Welt mitzuarbeiten?

Mit dem neuen Vorstand konzentrieren wir uns erst einmal auf Zürich; was später folgt, kann ich derzeit noch nicht sagen. Es ist aber nicht auszuschliessen, dass wir uns auch auf übergeordneter Ebene engagieren werden.



Was steht punkto Programm konkret in nächster Zeit in Zürich an?

Zu Beginn des Semesters fand in Zusammenarbeit mit der Jugendkommission der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich (ICZ) unser bereits legendäres «Friday Night Dinner» statt. Zu unserer Freude haben etwa 170 Studierende und Young Professionals daran teilgenommen. Wir haben mit Freude das Feedback bekommen, dass einige Austauschstudierende an diesem Anlass erstmals mit lokalen jüdischen Kreisen in Kontakt gekommen sind. Zudem haben wir vor Kurzem gemeinsam den Film «Menashe» besucht und planen für Dezember einen Chanukka-Anlass mit Schlittschuhlaufen.



Mit welchem Slogan würden Sie neue Mitglieder anwerben wollen?

Damit, dass wir ein Studentenverein sind, der für alle jungen jüdischen Erwachsenen offen ist. Jeder ist willkommen – ganz egal, wie jemand seine Religion ausübt. Und dass es darum geht, miteinander Spass zu haben, Meinungen auszutauschen und so zu einer vielseitigen Gemeinschaft zu werden.