Der Designer, Kostümbildner und Fotograf Karl Lagerfeld, zählt zu den anerkanntesten und populärsten Modemachern der Welt. Seit 1984 ist er der Chefdesigner bei Chanel. Am Samstag sorgte er mit seinen Äusserungen über den Aufstieg des Populismus in seinem Herkunftsland Deutschland im Studio der französischen Late-Night-Show «Salut les Terriens» für einen Eklat. Ein Jahr nach Angela Merkels Entscheidung, das Land für Flüchtlinge zu öffnen, hatte die Anti-Migranten-Partei AfD bei den Parlamentswahlen im September grosse Wahlerfolge errungen. Auf Nachfrage warf Lagerfeld der Bundeskanzlerin vor, zu viele Muslime ins Land gelassen zu haben. Mit deutlichen Worten wandte er sich gegen ihre Flüchtlingspolitik: «Wir können nicht, auch wenn es Jahrzehnte her ist, Millionen von Juden töten, um Millionen ihrer schlimmsten Feinde ins Land zu bringen.» Damit meinte er pauschal die Flüchtlinge. Als Anekdote fügte der Modezar hinzu, dass er jemanden in Deutschland kenne, der einen jungen Syrer aufgenommen habe, der etwas Englisch spricht. Nach vier Tagen habe er zu den Deutschen gesagt, die beste Erfindung Deutschlands, sei der Holocaust gewesen. Es versteht sich von selbst, dass der Syrer die Gastfreundschaft nicht weiter geniessen durfte. Merkel habe es eigentlich «gar nicht nötig gehabt», noch mehr Flüchtlinge aufzunehmen, nachdem schon Millionen gut integrierter Migranten im Land lebten, betonte der 84 Jahre alte Modemacher. Frankreich nehme zum Beispiel nicht so viele Flüchtlinge auf. Lagerfeld vermutet, dass die hohe Aufnahme dazu diene, Merkels beschädigtes Image durch die Griechenland-Krise etwas aufzupolieren. [AR]