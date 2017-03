Für Integration, gegen Pauschalisierung

SCHWEIZ

10. März 2017

Klare Worte kamen vor allem von SP-Ständerat Daniel Jositsch: «Integration ist immer etwas Schwieriges, aber es gibt keine Alternative, denn die aktuelle Flüchtlingssituation ist eine Realität.» In Syrien sei eine ganze Generation auf der Flucht und es müsse eine Lösung gefunden werden: «Wenn man Widerstand aufbaut und Menschen ausgrenzt, werden sie nicht besser integriert», sagte Jositsch auf die Frage, was es für die jüdische Gemeinschaft bedeute, wenn nun vorwiegend Flüchtlinge aus muslimischen Ländern nach Europa und in die Schweiz kämen. Das Interesse an der Podiumsdiskussion war gross, es kamen rund 250 Gäste, unter ihnen 21 Kantonsräte und mehrere Gemeinderäte, die der Debatte zum Thema «Migration, Sicherheit und Terrorismus» in der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich (ICZ) lauschten. Der Anlass wurde

vom Verein Jüdischer Studenten Schweiz (SUJS) und der ICZ-Jugendkommission organisiert. Auf dem Podium diskutierten neben Jositsch auch SVP-Nationalrat Alfred Heer, der Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemein-debunds Herbert Winter und SUJS-Präsident Michel Holz darüber, wie eine Balance zwischen dem humanitären Umgang mit Flüchtlingen und den mit Migration verbundenen potenziellen Gefahren für die Schweizer Juden erreicht werden kann. Herbert Winter betonte, dass den Menschen, die in der Schweiz Schutz suchten, klar sein müsse, dass Antisemitismus hierzulande nicht toleriert werde. Während nach Ansicht von Alfred Heer die Gefahr in der Masse der Flüchtlinge liege, warnte Daniel Jositsch vor einer Pauschalisierung. Man könne nicht alle Flüchtlinge unter Generalverdacht stellen. Einig waren sich alle Podiumsteilnehmer darin, dass die jüdischen Einrichtungen einer erhöhten Gefahr ausgesetzt sind. Sie stellten daher auch klare Forderungen an den Staat und betonten, dass dieser seine Funktion wahrnehmen und die jüdischen Institutionen stärker schützen müsse, als er es bisher tue.