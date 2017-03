Für Frauenrechte

HENRIETTE GOLDSCHMIDT

Leoni Vögelin, 3. März 2017

Anlässlich des internationalen Tags der Frauen am 8. März lohnt es sich, an die Arbeit der Sozialpädagogin und Frauenrechtlerin Henriette Goldschmidt zu erinnern. 1825 wurde sie als sechstes Kind einer wohlhabenden jüdischen Kaufmannsfamilie in der preussischen Provinz Posen geboren, siedelte dann aber nach Leipzig über. Die geistig aufgeschlossene Stadt bot Potenzial und Inspiration, und bald schon schloss sich Goldschmidt der demokratischen Linken an, wo sie Louise Otto-Peters kennenlernte. 1865 gründete sie mit dieser den traditionsreichen Allgemeinen Deutschen Frauenverein (ADF). Insbesondere Bildung und Arbeit sowie eine gleichberechtigte Teilnahme am öffentlichen Leben von Frauen standen im Fokus der Arbeit Goldschmidts. Ab 1901 spezialisierte sich der ADF auf die kommunale Tätigkeit der Frau, und es entstand die Forderung, dass es ein Kommunalwahlrecht für Frauen geben solle. 1911 eröffnete Henriette Goldschmidt dann die Hochschule für Frauen in Leipzig. Diese Schule war weniger ein akademisch-wissenschaftlicher Ausbildungsort als eine auf die Praxis bezogene Hochschule, in welcher Frauen durch Seminare und Vorlesungen erzieherische Tätigkeiten erlernen sollten und welche Frauen befähigen sollte, soziale Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen. Die Fachhochschule erreichte grosse Anerkennung im In- und Ausland und wurde bald zum Vorbild ähnlicher Bildungsstätten.