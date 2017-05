Für eine humane Schweiz

ZÜRICH

12. Mai 2017

Mit der zweiten nationalen Kampagne «Farbe bekennen für eine menschliche Schweiz» will das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz gemeinsam mit über 130 Partnern, prominenten Persönlichkeiten und Flüchtlingen Brücken bauen. Bis zum Flüchtlingstag am 17. Juni sollen zahlreiche interkulturelle Begegnungen unter der Mitwirkung von Flüchtlingen und prominenten Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Showbusiness stattfinden. Diese Begegnungen sollen zu einem starken Symbol für eine menschliche Schweiz werden. Es soll deutlich gemacht werden, dass die Schweiz angesichts von derzeit weltweit 65 Millionen Flüchtlingen für ihre humanitäre Verantwortung und für ihre Solidarität mit Menschen auf der Flucht ebenso einsteht wie für ihre volkstümlichen Traditionen und Bräuche. Die Kampagne soll, so die Veranstalter, ein «Bekenntnis werden, dass wir angesichts des Flüchtlingselendes nicht Mauern gegen ‘Eindringlinge’, sondern Brücken der Verständigung und der Toleranz zwischen Menschen brauchen».



www.heks.ch