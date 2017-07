Für ein verantwortliches Judentum

ZUR LAGE IN ISRAEL

Daniel Bar-Tal, 7. Juli 2017

Die Übernahme von Verantwortung dürfte mitunter die grösste Herausforderung für Menschen darstellen. Dies gilt für Individuen, die eigene Gruppe und ganze Nationen, aber auch für das Verhältnis zu anderen ausserhalb der eigenen Gemeinschaft. Ein solcher Schritt bedeutet die Akzeptanz eines moralischen Versagens mit der Absicht, dieses zu korrigieren. Darin liegt der Kern von Verantwortung: die Freiheit, eine Wahl zu treffen und die daraus folgende Entscheidung, auf Grundlage moralischer Überlegungen zu handeln. Dies wurzelt in den persönlichen Motiven und dem Normen-System von Menschen und damit in moralischen und humanis­tischen Werten einer Person.

In diesem Zusammenhang sind zwei Geschichten aus meiner eigenen Familie für mich persönlich richtungsweisend. Im Herbst 1939 hat meine besorgte Grossmutter meine damals 27-jährige Mutter gebeten, ausserhalb ihrer Heimatstadt Chelm stationierte russische Einheiten aufzusuchen. Mutter sollte die Soldaten zur Rückkehr nach Chelm auffordern, um Gewaltakte der deutschen Besatzer gegen die Juden zu verhindern. Ein sowjetischer Offizier sagte ihr: «Dazu kann ich die Einheit nicht kommandieren, denn wir haben den Befehl zum Abzug erhalten. Aber ich bin selbst Jude und weiss, was die deutschen Nazis den Juden antun wollen. Ich schlage dir daher vor, jetzt gleich auf einen unserer Laster­ zu steigen und mit uns nach Osten abzuziehen. Das ist deine einzige Chance, selbst zu überleben.» Meine Mutter entschied sich an Ort und Stelle und kletterte in den Laster. Sie hat überlebt. Aber von den in Chelm verbliebenen Juden hat fast niemand überlebt. Und auch ihre in Warschau weilende Familie wurde vollständig von den Deutschen ermordet.

Bei der zweiten Geschichte geht es um die jüngere­ Schwester meiner Mutter, die bei Kriegsausbruch 16 Jahre alt war und in das Warschauer Ghetto ziehen musste. Dort trat sie einer jüdischen Widerstandsgruppe bei. 1942 brachte sie ihr Bruder in Sicherheit zu einer nicht jüdischen Familie ausserhalb des Ghettos. Aber als ihre Kameraden im folgenden Jahr den Aufstand gegen die Deutschen planten, folgten sie deren Ruf und kehrte in das Ghetto zurück. Sie nahm an dem von vornherein aussichtslosen Aufstand teil, mit dem Juden aller Welt ihre Weigerung de-monstrierten, sich kampflos ermorden zu lassen. Wir haben nie herausgefunden, was genau meiner Tante widerfahren ist. Sie ist in der Flamme jüdischen Widerstandes verschwunden.

In beiden Fällen wurde Verantwortung sehr ernst genommen. Meine Mutter entschied sich für ihr persönliches Überleben, ihre Schwester dagegen für Solidarität mit ihrer Gruppe und einen fast sicheren Tod. Doch beide fällten eine Entscheidung für Freiheit im Sinne des «verantwortlichen Judentums», indem sie Verantwortung für ihre persönliche und kollektive Pflicht übernahmen.

Das «verantwortliche Judentum» wurzelt in jüdischer Kultur und Bildung. Wie jede heilige Schrift enthält auch die jüdische Bibel unterschiedliche und mitunter widersprüchliche Gebote. Aber als verantwortungsbewusste Juden sind wir persönlich gehalten, über Moral und Gerechtigkeit nachzudenken, abzuwägen und schliesslich angemessene Entscheidungen zu treffen.

Rabbiner Hillel hat die Essenz der hebräischen Bibel so zusammengefasst und damit unserem kollektiven Gedächtnis eine Botschaft mitgegeben: «Was dir zuwider ist, sollst du auch keinem Mitmenschen zufügen.» Unsere eigenen Erfahrungen von Zwangsbekehrungen, Vertreibungen und Pogromen sollten der moralische Kompass für unser zukünftiges Verhalten sein. Um die Wiederholung von Verbrechen wie dem Holocaust zu verhindern, müssen wir rassistische, antidemokratische, nationalistische und totalitäre Tendenzen aus den politischen, gesellschaftlichen und Erziehungssystemen tilgen.

Meine Mutter ist zusammen mit anderen Überlebenden viele Jahre nach dem Krieg nach Polen zurückgekehrt, um dort noch verbleibende Gräber zu besuchen. Sie hatte aus ihrem Schicksal eine grundlegende Lehre gezogen: Sie wollte eine verantwortungsbewusste Jüdin sein und ihr moralisches Leben dem Engagement für Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichheit und Frieden widmen. Zu Hause in Israel trat sie mit über 80 Jahren der Gruppe Women in Black bei, die einen Dialog mit dem palästinensischen Feind fordert. Dafür an Strassenrändern zu de-monstrieren, war ihre eigene, freie und rückhaltlose Entscheidung, auch wenn jüdische Autofahrer die Aktivistinnen als «jüdische Huren» beschimpften. Meine Mutter blieb dennoch felsenfest davon überzeugt, dass wir uns als Juden tatkräftig für die Schaffung von Frieden und Gerechtigkeit in unserem von Konflikten geplagten Land bemühen müssen.

Im Geiste von «tikkun olam» («Heilen der Welt») und in der Tradition der Propheten haben viele Juden seit jeher in aller Welt gegen unmoralische, repressive und antidemokratische Kräfte angekämpft: In den USA sind Juden für Freiheit und Menschenrechte eingetreten, in Südafrika gegen das Übel der Apartheid und in Argentinien gegen eine Militärdiktatur. Doch der Kampf für eine bessere Welt ist nicht beendet. Das Böse hat viele Gesichter, aber stets die­selben, verheerenden Folgen. Wir leben in einer Welt, in der das Dunkel auf dem Vormarsch ist. Als verantwortungsbewusste Juden dürfen wir niemals hinnehmen, wenn Moral geschändet, Gerechtigkeit erniedrigt, Gleichheit verweigert oder Menschenrechte verletzt werden.

Die seit 50 Jahren von Israel aufrecht er­­haltene Besetzung ist eine Form von Dunkelheit, die durch die Unterdrückung von Millio­nen­ Palästinensern mit den Träumen der Gründungsväter des Staates kollidiert. Damit verletzt Israel seit einem halben Jahrhundert die grundlegenden Rechte von Palästinensern­ als Einzelne und Gemeinschaft, schwächt aber auch das demokratische und moralische Gewebe der israelischen Gesellschaft. Die Besetzung führt zu immer neuem Blutvergiessen und Zyklen der Gewalt. Wird sie nicht bald aufgehoben,­ wird die Besetzung die erstrebenswerte Zweistaatenlösung un-möglich machen. Die Bewegung Save Israel, Stop the Occupation will Juden in aller Welt im Geiste von Gleichheit, Gerechtigkeit und Freiheit für dieses Ziel vereinen und sieht darin einen Ausdruck unserer Sorge und Liebe für Israel. Im Hinblick auf unsere jüdische Identität und die Zukunft Israels­ übersteigt der Preis des Schweigens in dieser Frage bei weitem jenen eines Engagements.

Das 3. Buch Mose (25:10) gebietet uns: «Erklärt dieses 50. Jahr für heilig und ruft Freiheit­ für alle Bewohner des Landes aus! Es gelte euch als Jubeljahr. Jeder von euch soll zu seinem Grundbesitz zurückkehren, jeder soll zu seiner Sippe heimkehren.» Als verantwortungsbewusste Juden verstehen wir, dass eine Nation selbst nicht frei sein kann, wenn sie einer anderen die Freiheit nimmt. Unsere Stimme soll weithin erschallen: «Freiheit für die Palästinenser!»

Ich möchte mit einem Ausspruch unseres Premierministers­ Yitzhak Rabin schliessen, der einem Mörder zum Opfer gefallen ist: «Wir werden nicht aufgegeben. Wir werden nicht resignieren. Der Friede wird triumphieren. Und wir werden uns dafür durchsetzen.»

Daniel Bar-Tal ist Professor emeritus für politische Psychologie an der Fakultät für Pädagogik der Tel-Aviv-Universität. Bar-Tal hat nach seiner

Pensionierung Save Israel, Stop the Occupation (SISO) gegründet, um Juden in aller Welt gegen die anhaltende Besatzung palästinensischen Landes zu mobilisieren.