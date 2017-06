GIDEON SAAR

Jacques Ungar, 16. Juni 2017

Israel und die USA sollten eine Schlüsselrolle spielen bei der Förderung der kurdischen Unabhängigkeit. Das erklärte dieser Tage Gideon Saar, ehemaliger israelischer Innenminister und die frühere Nummer zwei im Likud von Premier Binyamin Netanyahu. Die Kurden in Irak haben auf den 25. September ein Referendum über ihre Unabhängigkeit anberaumt. Das Referendum würde, so sagen sie, trotz internationaler Warnungen stattfinden, dass ein Sieg der Sezessions-Befürworter einen Konflikt mit Bagdad auslösen könnte, und dies zu einem Zeitpunkt, da

der Kampf gegen den «Islamischen Staat» noch nicht gewonnen sei. Die Kurden spielen eine wichtige Rolle in der von den USA angeführten Kampagne für einen Sieg über die sunnitischen Aufständischen rund um ihre De-facto-Hauptstadt Mosul. Vor zwei Monaten kam Saar in Israel mit dem Berater der kurdischen Regionalregierung unter Massoud Barazani zusammen. Der ehemalige (und vielleicht auch künftige) israelische Minister schrieb in seiner im April beendeten politischen Auszeit am Institut für Nationale Sicherheits-studien ausführlich über regionale Themen, so auch über die Kurden. Seiner Meinung nach wird das Referendum im September durchgehen. Die Reaktion der Welt werde be--stimmen, ob ein Staat Kurdistan entstehen- würde. Gegenüber der «Jerusalem Post» meinte Gideon Saar, die Kurden würden zwar bereits im nördlichen Irak herrschen, doch ihr Ziel sei die Dejure-Unabhängigkeit. «Israel sollte Kurdistan als Staat anerkennen und versuchen, die USA zu veranlassen, einen Staat für die Kurden ebenfalls willkommen zu heissen. Wie die Kurden sind wir eine Minderheit im Nahen Osten. Über Jahrzehnte hinweg haben sie sich als verlässlicher strategischer Partner für uns erwiesen.»