Für das Tote Meer

Jean-Michel Jarre, der 68-jährige Pionier der elektronischen Musik aus Frankreich, wird im kommenden Monat in Israel auftreten. Allerdings ist sein Auftritt höchstens indirekt mit Musik verbunden, will er mit seinem Erscheinen im Lande doch die weltweite Aufmerksamkeit auf den Fakt des unaufhörlich schrumpfenden Toten Meeres lenken. Dieses tiefste und salzigste Gewässer des Globus verliert jährlich rund einen Meter Fläche, und Experten warnen davor, dass das Tote Meer bis 2050 ganz ausgetrocknet sein könnte. Der Komponist Jarre will am 6. April auf der antiken Felsenfestung Masada spielen, um der Welt diese Gefahr drastisch vor Augen zu führen. Der Musikpionier ist ein Botschafter des guten Willens der Bildungs-, Wissenschafts- und Kulturorganisation UNESCO, die 2002 Masada zu einer Stätte des Welterbes deklariert hat. Weil es sich bei dem Vorhaben um ein «universelles Projekt unter der Ägide der UNESCO» handle, sei Jarre nach eigenen Angaben nicht von den antiisraelischen Boykottgruppen bedrängt worden, auf den Auftritt in Israel verzichten. Er wolle den «Alarm der Dringlichkeit für die Rettung des Toten Meeres» ertönen lassen», das an Israel, die Westbank und Jordanien grenzt. Das Konzept für die Vorstellung auf Masada stehe bereits seit 18 Monaten. Der Anlass solle festlich sein, gleichzeitig aber auch einen Beitrag zugunsten von einer dringlichen Sache leisten. «Wir werden moderne französische und israelische Technologie verwenden, um diese Show zu etwas Einzigartigem zu machen», verspricht Jarre. Wichtig für ihn sei, dass die Welt verstehe, dass die Probleme des Toten Meeres nicht nur die Einwohner der Region betreffen, sondern die ganze Menschheit.