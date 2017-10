Für das EDA «ein falsches Signal»

STANDPUNKT

GISELA BLAU, 27. Oktober 2017

Ja, es gibt Zustände in und um Israel, die kritisiert werden dürfen, ja sollen. Beispiel: Die Siedlungen verletzen geltendes internationales Recht, wonach keine Zivilisten in militärisch besetzten Gebieten angesiedelt werden dürfen. Das allerdings rechtfertigt nicht die Ausgrenzung, Diskriminierung und Stigmatisierung Israels durch das ständige Traktandum 7 des UNO-Menschenrechtsrats, des Human Rights Council (HRC) in Genf.

Selbstverständlich geht es nicht an, Zuflucht zur infantilen Ausrede «Israel nicht, aber die anderen auch» zu nehmen. Man soll sich, das lernen schon die Kinder, nach oben und nicht nach unten orientieren. Es gibt tatsächlich Länder unter den vier Dutzend gegenwärtigen Mitgliedstaaten im HRC, deren Machthaber das Wort Menschenrechte kaum buchstabieren mögen. Die Berichte über die Situation der Menschenrechte in solchen Ländern gehören zum allgemeinen Artikel 4 auf der ständigen Traktandenliste des HRC. Israel dagegen bzw. der Situation der Menschenrechte «in Palästina und anderen besetzten arabischen Territorien» wurde vor zehn Jahren ein eigenes ständiges Traktandum zugewiesen, das «Item 7». Das allein widerspricht schon den Menschenrechten, für die der Rat in Genf eigentlich stehen sollte.

Zu kritisieren ist aber auch die Schweiz, Gastgeberin des HRC und Hüterin der verbindlichen Genfer Konventionen. Wird bei der Abarbeitung des berüchtigte Traktandums 7 das Nichtmitglied Israel ausgiebig beschimpft, bleibt der Schweizer Botschafter im HRC sitzen, während die Vertretungen westlicher Demokratien den Saal verlassen. Die Schweiz hat auch immer wieder die Wahl Jean Zieglers in ein hohes Amt des HRC unterstützt. Bisher intervenierte kein Land gegen das Taktandum 7. Doch nun soll die Schweiz eine Streichung beantragen. Sofern die beiden Räte eine entsprechende Motion des Zürcher FDP-Nationalrats Hans-Ulrich Bigler annehmen.

Dann muss der Bundesrat den Auftrag ausführen, bevor im Dezember 2018 der laufende Turnus der Schweizer Mitgliedschaft im HRC endet. Ob

«Item 7» tatsächlich gestrichen und Israel allen anderen Staaten gleichgestellt wird, ist dann allerdings noch lange nicht sicher. Das endgültige Okay muss aus der UNO-Generalversammlung in New York kommen, und dort hat Israel keine Mehrheit, im Gegenteil. Aber der Antrag der Schweiz auf Streichung des «Item 7», auch wenn er zähneknirschend erfolgen sollte, wird eine schöne Geste sein und eine Ohrfeige für das bisherige Schweizer Aussenministerium EDA. Dieses meint, wie es tachles mitteilte, es würde mit der Unterstützung einer Aufhebung des Traktandums 7 «ein falsches Signal senden und die Glaubwürdigkeit unseres Engagements zugunsten des internationalen Rechts und der Menschenrechte gefährden».

Sie haben richtig gelesen. Das ist tatsächlich die Meinung des EDA. Auch in er Schweiz muss offenbar etwas zurechtgerückt werden, nämlich die Auffassung des EDA von der Neutralität und von den Menschenrechten. Der neue Aussenminister Ignazio Cassis wird zeigen müssen, wie er einen Auftrag des Parlaments auszuführen gedenkt.







Gisela Blau ist Journalistin und lebt in Zürich.