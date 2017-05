Für Bauboom

NAFTALI BENNETT

Jacques Ungar, 31. Mai 2017

Bildungsminister Naftali Bennett (Das jüdische Haus) brauchte nur wenige Stunden, um nach US-Präsident Donald Trumps Abflug aus Israel wieder zur Alltagsstimmung zurückzufinden, die vor allem von ständigen Kontroversen mit Premier Binyamin Netanyahu und der unablässig wiederkehrenden Drohung mit einer Koalitionskrise geprägt ist. Gegenüber dem israelischen Armeeradio erklärte Bennett dieser Tage, er wolle Netanyahu dazu drängen, mehr Bauarbeiten in Ostjerusalem und den Westbank-Siedlungen zu genehmigen, damit Israel seine Kontrolle über das Land konsolidieren könne. Israel sollte von der Gelegenheit profitieren, sagte er weiter, welche die Administration Trump offeriere, indem sie – zumindest nach Bennetts Ansicht – den jüdischen Anspruch auf die Westbank anerkenne. Die Frage des Radioreporters, ob er das Thema des Siedlungsbaus in kommenden Kabinettsitzungen anschneiden werde, bejahte Bennett kräftig. Der Bauboom werde ganz natürlich vor sich gehen: «Es sollte eine natürliche Sache sein, dass wir in unserem Land bauen», versicherte der Bildungsminister, der hinzufügte: «Wir haben das Recht, in unserem Land zu bauen, und das wird unsere Sicherheit verbessern.» Zuerst werde er sich für Bauprojekte in Ostjerusalem einsetzen, wo diese Tätigkeit sich während der acht Jahre der Administration Obama verlangsamt habe. Ein weiteres Ziel auf Bennetts Prioritätenliste ist die Siedlerstadt Maale Adumim, wo heute rund 40 000 Israeli wohnen. Allgemein wird erwartet, dass Maale Adumim im Rahmen einer Regelung mit den Palästinensern von Israel annektiert würde. «Ich glaube nicht», meinte Bennett, «dass auch nur eine Person unter Ihren Zuhörern denkt, dass Maale Adumim eines Tages palästinensisch sein wird.»