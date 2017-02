Fünf Jahre Haft für ersten jüdischen Bürgermeister?

MONTREAL

Appelbaum wegen Betrug und Korruption verurteilt.

Michael Appelbaum, 53, der erste jüdische Bürgermeister der kanadischen Stadt Montreal muss mit eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren rechnen, nachdem er des Betrugs und der Korruption für schuldig gesprochen worden ist. Der Bürgermeister fiel in Ohnmacht, als der Richter in einem Gericht der Stadt Quebec das Urteil verkündete, blieb aber laut Medienberichten stoisch bei der Verlesung des möglichen Strafmasses. Appelbaum war in acht der 14 Anklagepunkten für schuldig befunden worden. Darunter befinden sich Korruption, Verschwörung und Betrug im Zusammenhang mit seinem Bestreben, die Bewilligung für Immobilienprojekte durch die tausende von Dollars an Bestechungsgelder zu erwirken. Appelbaum, ein ehemaliger Schuhverkäufer und Immobilienagent, ging 1994 in die Munizipalpolitik, wo er unter anderem als Vorsitzender des mächtigen Exekutivkomitees von Montreal diente, das Budgets von Millionen von Dollars verwaltete. 2012 wurde er zum Interims-Bürgermeister ernannt, bevor er im Juni 2013 in einer Razzia der Anti-Korruptionspolizei verhaftet wurde. Mit der Urteilsverkündung soll am 15. Februar begonnen werden. [TA]