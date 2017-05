Steht das Jerusalemer Israel-Museum vor einer Führungskrise? Schenkt man dem Inhalt eines Artikel von Greer Fay Cashman in der «Jerusalem Post» Glauben, kann die Richtigkeit dieser Vermutung zumindest nicht ausgeschlossen werden. In ihrem Text weist die erfahrene Journalistin darauf hin, dass James Snyder vor einige Monaten nach 20 Monaten zwar von seinem Posten des Direktors des Israel-Museums zurückgetreten, deswegen aber der Institution doch nicht ganz verloren ge-gangen sei. Speziell für James Snyder sei nämlich der Posten des internationalen Präsidenten des Museums geschaffen worden. «Es ist nur natürlich», schreibt Cashman, «dass Personen, die in all den Jahren mit ihm gearbeitet haben, Anweisungen eher von ihm als von Eran Neuman entgegennehmen würden». Diese Situation werde so lange weiter bestehen, wie Snyders Präsenz im Museum andauere. Eran Neuman war zum Nachfolger von Snyder bestimmt worden, trat aber schon wenige Wochen nach seiner Ernennung von dem Posten zurück. Eine ganze Reihe von Kunstschaffenden halten jetzt in einem Brief an den Musums-Vorstand fest, dass James Snyder nun die Zügel voll und ganz aus der Hand geben müsse, denn sonst kön-ne die traditionsreiche Institution nicht wunschgemäss funktionieren. Greer Fay Cashman lehnt dieses Ansinnen zwar nicht rundweg ab, doch vertritt sie in der «Post» den Standpunkt, dass es sehr schwer sei, jemanden aufzufordern, sich total zurückzuziehen, wenn er das Israel-Museum auf ein solches Niveau ge-hoben habe wie Snyder es getan habe. – Bedauerlich wäre es, sollte die führende Kunst- und Kulturinstitution Israels unter den persönlichen Rankünen leitender Figuren übermässig leiden.