Früher Tod

PATTY FREEDMAN

Nicole Dreyfus, 3. März 2017

Hollywood trauert um die 64-jährige Patty Freedman. Die TV-Schauspielerin und spätere Agentin erlag den Folgen ihrer Brustkrebserkrankung. Die Schauspielerin starb im Beisein ihrer Familie und ihrer Freunde in ihrem Haus in New York. Als Patty Dworkin begann Freedman ihre Theaterkarriere in Ohio mit den «Kenley Players», einer beliebten Midwest-Sommer-Truppe. Später ging sie an den Broadway und erschien in Produktionen wie «See Saw», «Shenandoah» und «Sly Fox». Am Broadway trat sie weiterhin mit ihrem Mädchennamen auf. Dort entdeckten sie Talentsucher des US-TV-Senders ABC, die ihr einen Vertrag anboten. In den 1980er-Jahren hatte sie zahlreichen Auftritte in bekannten Serien wie «Der Denver-Clan», «Love Boat» oder «Simon und Simon». Auch im Kino war sie in kleinen Rollen in «Die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff» und «Ghostbusters – Die Geisterjäger» zu sehen. Ihre letzte TV-Rolle übernahm sie 1996 in der Krimiserie «Law & Order». Seit dem Ende ihrer Schauspielkarriere leitete Patty Freedman gemeinsam mit ihrem Ehemann die New Yorker Promi-Agentur Andrew E. Freedman Public Relations. Als Klienten vertrat sie unter anderem die Sängerin Eartha Kitt, Schauspielerin Margo Martindale und Musical-Komponist Stephen Schwartz. Patty Freedman hinterlässt ihren Mann Andrew sowie zwei Söhne.