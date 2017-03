Friedman als Botschafter bestätigt, gemischte US-jüdische Reaktionen

USA-ISRAEL

27. März 2017

J Street enttäuscht, ADL gratuliert dem siedlerfreundlichen Botschafter.

Verschiedenartige Reaktionen waren von US-jüdischen Organisationen zu hören auf die Bestätigung David Friedmans durch den Senat zum neuen Botschafter Amerikas in Israel. Eine ganze Reige liberaler Gruppen, einschliesslich J Street und die Reformbewegung hatten sich gegen die Nominierung Friedmans ausgesprochen, der die israelische Siedlerbewegung aktiv und finanziell unterstützt und Zweifel an der Zweistaatenlösung zum Ausdruck gebracht hatte. Friedman, ein Vertrauter Präsident Trumps, hatte die Anti Defamation League (ADL) einst als «Trottel» betitelt, weil laut ADL sich in die Rhetorik des Präsidenten Andeutungen des Antisemitismus eingeschlichen hätten. J Street wiederum wurden vom designierten Botschafter als «schlimmer als die Kapos» kritisiert. Rabbi Rick Jacobs, Präsident der Union für Reformjudentum, gratulierte Friedman für seine Bestätigung (mit 52:46 recht knapp) nicht, sagte aber, seine Bewegung werde den Botschafter an seiner Äusserung während des Hearings messen, als er die Zweistaatenlösung als die beste Möglichkeit für einen Frieden nannte. J Street reagierte mit «Enttäuschung» auf Friedmans Bestätigung. Die ADL hingegen gratulierte Friedman und hoffte, er werde die Diversität der pro-israelischen Ansichten innerhalb der jüdischen Gemeinschaft und der breiteren amerikanischen Öffentlichkeit berücksichtigen. Die Präsidentenkonferenz der wichtigen amerikanisch-jüdischen Organisationen gratulierte Friedman in einer kurzen Erklärung, während die Zionistische Organisation Amerikas, die von Anfang an zu den überzeugten Anhängern des neuen Botschafters gezählt hat, begeistert reagierte, ZOA-Präsident Morton Klein sprach von einem «grossen Tag für Amerika, Israel das jüdische Volk und David Friedman. Er wird der israel- und amerikafreundlichste Botschafter der Geschichte in Israel sein.» [TA]