«Frieden und Toleranz verpflichtet bleiben»

LONDON

6. Juni 2017

«Wir lassen uns nicht einschüchtern», sagte der Oberrabbiner nach dem erneuten Terroranschlag.

Im Anschluss an den jüngsten Terroranschlag in London, bei dem mindestens sieben Menschen starben und dutzende teils schwer verletzt wurden, appellierte der britische Oberrabbiner Ephraim Mirvis an die Briten, den Werten von Frieden und Toleranz verpflichtet zu bleiben. «Im Anschluss an diese weitere Attacke», schrieb der Oberrabbiner auf Facebook, «die noch mehr Leben forderte und zahlreiche Familien erschütterte, beschleicht Jeden von uns das nur allzu vertraute Gefühl des Schreckens und der Hilflosigkeit.» Man werde sich aber weder einschüchtern lassen, noch die Verpflichtung gegenüber den Werten von Frieden und Toleranz reduzieren, schrieb Mirvis. «Angesichts jeder noch so zerstörerischen Attacke müssen wir fortfahren, uns noch näher um diese Werte zu scharen, denn letztlich sind sie es, die die Schlechtigkeit des Terror besiegen werden.» [TA]