Frieden und Opferbereitschaft

GEDENKFEIER

Jacques Ungar, 5. Mai 2017

Israels Existenz hängt von der Opferbereitschaft der Soldaten ab. Das sagte Premierminister Binyamin Netanyahu anlässlich der Gedenkfeier für die gefallenen Soldaten auf dem Jerusalemer Herzl-Berg. «Unser Leben hängt weiterhin vom Heldentum unserer Söhne und Töchter und ihrer Opferbereitschaft ab», sagte der Premier. Das sei nichtnur eine Bedingung für Israels Existenz, sondern auch für die Erzielung eines Friedens mit den Nachbarn. «Die Wunden des Verlustes heilen nie wirklich», fügte er hinzu. «Wenn ich mich anschicke, unsere Truppen in den Kampf zu schicken, geschieht dies mit der äussersten Zurückhaltung. Ich denke an die Soldaten und ihre Familien, denn ich weiss, dass der Preis manchmal immens ist.» Direkt an Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas gewendet, rief Netanyahu diesen auf, der Finanzierung des Terrorismus zu beenden. Im Hinblick auf das für den 3. Mai vorgesehene Treffen von Trump und Abbas fragte Netanyahu den Palästinenserpräsidenten: «Wie können Sie über Frieden reden und gleichzeitig den Terrorismus finanzieren? Finanzieren Sie den Frieden, nicht den Terrorismus!»