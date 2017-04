Frieden in Europa – Wirklichkeit und Utopie

Als Stadt der «grande bellezza» ist Rom für seine üppigen Feste bekannt. Am 25. März feierte die Europäische Union vor den historischen Kulissen Roms ihren 60. Geburtstag. Das ist ein guter Grund zu feiern. Signora Europa muss aber vor allem aufwachen!

Die EU sieht die Grundlegung der Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) im Jahr 1957 als ihre offizielle Geburtsstunde. In seiner herausragenden, zwei Jahrhunderte umfassenden Studie «Europe’s Utopias of Peace» analysiert der Historiker Bo Stråth den Römer Vertrag, zusammen mit dem sechs Jahre älteren Gründungsvertrag der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), als eine der drei grossen Europäischen Friedensutopien. Als Tochter der EWG und der EGKS erscheint die Europäische Union in dieser kritischen Studie vor allem als der neueste Versuch, einen dauerhaften Frieden herzustellen auf dem Kontinent, der sich in den vergangenen Jahrhunderten mit den Napoleonischen Kriegen und dem Ersten und Zweiten Weltkrieg dreimal zerstört hat.

Die Parallelen, die Stråth, nüchtern in etwa 400 dicht geschriebenen Seiten aufzeigt, sind beunruhigend. Wie der Wiener Kongress (1815) und die Verträge von Versailles (1919) wollen die europäischen Nachkriegsverträge dafür sorgen, dass es in Europa «nie wieder» Krieg geben wird – vor allem weil wohl kein Mensch, kein Europäer einen vierten Krieg überleben würde. Dreimal rief Europa nach langen, zerstörerischen Kriegen «Nie wieder!». Dreimal versuchten Europäer, den ewigen Frieden herzustellen. Zweimal endete dieser Versuch verheerend, stellte sich als eine Utopie heraus.

Der dritte Versuch war, im Vergleich mit dem Wiener Kongress und den Verträgen von Versailles, anfangs bescheiden. An den Verhandlungen für die EGKS (1951) und für die Europäische Gemeinschaft (1957) waren nur sechs Europäische Länder beteiligt. Es ging den Belgiern, den Deutschen, den Franzosen, den Italienern, den Luxemburgern und den Niederländern zuerst darum, Frieden zwischen der neuen westdeutschen Bundesrepublik und Frankreich herzustellen. In Wien und Versailles ging es um mehr, ging es um alles. Politiker wie Klemens Wenzel Lothar von Metternich und Woodrow Wilson suchten nach Rezepten für den Weltfrieden. Ihre Hauptaufgabe war es, argumentiert Stråth, die neuen Kräfte des Nationalismus und der Demokratie zu kanalisieren, mit dem Ansatz, einerseits Raum für demokratisch regierte Nationalstaaten zu schaffen, diese andererseits einzubinden in eine friedvolle, auf dem internationalen Recht basierende Weltordnung. Nach dem Ersten Weltkrieg war es das erklärte Ziel des amerikanischen Präsidenten Wilson, «die Welt sicher und friedvoll für die Demokratie zu machen».

Die Friedensordnungen von Wien und Versailles erwiesen sich jedoch als fragil, ein Schlüsselwort der europäischen Geschichte der vergangenen Jahrhunderte. Bedrohlich wurde es vor allem, wenn Nationalstaaten – wie jetzt das Amerika von Donald Trump – «first» und «great» werden wollten, oder wenn sich nationalistische Kräfte entfalteten, die sich gegen bestimmte, ethnisch oder rassistisch definierte Gruppen und Religionen kehrten und wenn sich im katastrophalen Beispiel der Weimarer Republik die Nazis unvermittelt gegen Juden und das Judentum kehrten. Kennzeichnend für die Periode, die Bo Stråth als «Vorkriegszeit» bezeichnet, war der Nexus zwischen «welfare» und «warfare»: einerseits rüsteten die Staaten unaufhaltsam auf, andererseits entwickelten sie Sozialprogramme, die das Volk loyal an sie binden sollten.

Stråth betrachtet die soziale Frage, die Frage nach der gerechten Verteilung von Wohlstand und Eigentum in der Gesellschaft, als die Kernfrage der modernen Demokratie, und gerade da sieht er die grosse Schwäche der Europäischen Union. In seinem Kapitel über die Nachkriegsgeschichte und den Europäischen Integrationsprozess verbindet sich die Nüchternheit des schwedischen Historikers mit der Leidenschaft des überzeugten europäischen Bürgers. Stråth betont, wie bis zum Vertrag von Maastricht (1992) sowohl Sozialdemokraten als auch Christdemokraten wie der Belgier Leo Tindemans oder Helmut Kohl nach einer europäischen Sozial- und Fiskalpolitik strebten. Stattdessen siegte der Neoliberalismus. Die Lehre von John Maynard Keynes wurde durch die Doktrin des freien Marktes ersetzt, formuliert durch Wirtschaftstheoretiker wie Friedrich von Hayek.

In einigen Ländern wird die soziale Marktwirtschaft noch immer befürwortet und gepflegt, aber insgesamt wechselte die Europäischen Union die politische Perspektive. Europa sieht sich vor allem als eine Union von individuellen Bürgerinnen und Bürgern, die sich in einem gemeinsamen, freien Markt frei bewegen. Die soziale Frage ist auf die Ebene der Nationalstaaten zurückverwiesen. In diesem Sinne steht die Union nicht für mehr, sondern für weniger Europa. Es wurde und wird zwar versucht, eine eigene Identität für das Europa der Bürgerinnen und Bürger zu entwickeln, aber inhaltlich sind wir noch nicht viel weiter gekommen als eine schöne Flagge, das Europalied von Beethoven und natürlich die Überzeugung, dass es in Europa nie, nie wieder Krieg und Holocaust geben soll. Nie wieder?

An ihrem 60. Geburtstag steht die Europäische Union eher blass da. Es gibt neue Nationalisten mit neuen, oft aber auch alten Parolen. Sie wollen ihren Nationalstaat wieder «great» machen, «take back control» wie es beim Brexit heisst, oder wie Geert Wilders und Marine Le Pen, einen «patriotischen Frühling» heraufbeschwören – wobei der Niederländer Wilders wohl nicht versteht, dass derartige Parolen auf General de Gaulles Programm aus den 1960er-Jahren zurückgreifen und doch vor allem die Vorherrschaft Frankreichs bedeuten. Nicht die Niederlande, sondern eben Frankreich soll «first» und «great» sein. Für die neuen Nationalisten gibt es neue Andere, neue Fremde, neue Feinde, natürlich nicht Juden und das Judentum wie damals – Wilders betont seine enge Verbindung mit Israel immer wieder – sondern Muslime und den Islam, die «unsere» Sicherheit und nationale Identität, laut Le Pen und Wilders, ernsthaft bedrohen.

Stråth nimmt die Problematik des neuen Nationalismus ernst, analysiert die «griechische» Eurokrise eingehend und erläutert die in Ländern wie der Schweiz und den Niederlanden weit verbreiteten Vorbehalte gegen Immigration. Diejenigen, die nicht von der Globalisierung und dem freien europäischen Markt profitiert haben, fühlen sich durch die Immigration sozial und finanziell bedroht. Stråth stellt als Antwort die soziale Frage, die Frage nach Gerechtigkeit, erneut in den Vordergrund. Die Europäische Union darf in Rom fröhlich feiern. Es gibt 70 Jahre Frieden und der Eiserne Vorhang, der Europa so lange teilte, ist verschwunden. Die Union muss aber lernen, dass Märkte, wie Stråth schreibt, keine «self-playing Pianos» sind, sondern Konstrukte des menschlichen Handelns, die vor allem auch auf der Europäischen Ebene des freien Marktes politischer, sozial verantwortlicher Regulierung dringend bedürfen. Gelingt es Europa nicht, sich erfolgreich mit den sozialen Fragen auseinanderzusetzen, dann sieht es für uns düster aus. In Rom sind schon viele Reiche und Republiken untergegangen.

Bo Stråth: Europe’s Utopias of of Peace: 1815, 1919, 1951. Bloomsbury Academic, London 2016.

Martin van Gelderen ist Direktor am Lichtenberg-Kolleg in Göttingen, am Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences, und Professor für European Intellectual History an der Univeristät Göttingen, Deutschland. Bis 2012, war er Professor am Europa Institut Florenz.