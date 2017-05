Freundschaft im Exil

NOËMI GRADWOHL

Valerie Wendenburg , 12. Mai 2017

Die Berner Stiftung für Radio und Fernsehen vergibt alle zwei Jahre Preise in verschiedenen Kategorien. Den Radiopreis 2017 erhalten gemeinsam Noëmi Gradwohl von Radio SRF 2 Kultur und Joël Hafner vom «Regionaljournal BE FR VS». Noëmi Gradwohl wird für ihr Feature «Else Lasker-Schüler und mein Grossvater. Eine Familiengschichte» ausgezeichnet. In ihrem Beitrag hat Gradwohl die im Familienarchiv entdeckte Berner Brieffreundschaft zwischen ihrem Grossvater Emil Raas und der deutsch-jüdischen Schriftstellerin Else Lasker-Schüler aufgearbeitet. Die Begegnung zwischen der 64-jährigen Autorin und dem damals 23 Jahre jungen Grossvater war in der Familie immer The-ma, wie Noëmi Gradwohl gegenüber tachles erzählt: «Ich bin mit den Ge-dichten dieser extrem faszinierenden Frau gross geworden.» Interessiert haben sie die Freundschaft, die Emigrationsgeschichte von Else Lasker-Schüler, die – unrühmliche – Rolle der Schweiz und das Leben im Exil. «Ich freue mich über die Auszeichnung und bin froh, dass nicht nur diese Freundschaft, sondern auch dieses Thema in der heutigen Zeit Aufmerksamkeit und eine Würdigung erfährt», betont Gradwohl. Die Sendung kann online auf

www.srf.ch gehört werden, sie wird zudem am Freitag, 14. Juli, um 20 Uhr, und Sonntag, 16. Juli, um 15 Uhr erneut ausgestrahlt.