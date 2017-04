Freiheit in quadratischen Broten

Wenn man einen gläubigen Juden fragt, was denn der wichtigste Feiertag im Kalender ist, dann wird man keine eindeutige Antwort bekommen. Im Grunde genommen ist es ja der Schabbat, der es als einziger Feiertag in die Zehn Gebote geschafft hat. Aber der Jom Kippur ist der Schabbat der Schabbatfeiertage und damit irgendwo noch wichtiger als der wichtigste, also der allerwichtigste, wenn man so will. Aber eine dritte Antwort auf diese Frage ist Pessach. Vor allem, wenn man nach dem wichtigsten Tag im Kalender und nicht im Jahr fragt. Das klingt ein wenig haarspalterisch, ich weiss. Aber Pessach ist der Feiertag, um den herum der jüdische Kalender aufgebaut ist. Der Schaltmonat Adar II. wird eingefügt, falls der Frühling noch nicht eingesetzt hat und dann Pessach, auch Frühlingsfest genannt, in den Winter fallen würde.

Aber auch inhaltlich ist dieser Feiertag an Bedeutung kaum zu toppen. An Pessach feiern wir nichts weniger als die Entstehung des jüdischen Volkes. Wir waren im ägyptischen Exil die Hebräer, also die «anderen», ein mehr oder weniger lockerer Familienverband. Der Auszug aus Ägypten, dem die Gabe der Thora, also unseres eigenen Gesetzes, am Sinai folgte, war die Geburtsstunde dieses Volkes. Die Befreiung aus der Sklaverei war nicht nur eine physische, sie war auch eine ideelle und spirituelle, denn wir bekamen unsere Identität geschenkt. Eine Identität, die eigenständig ist und sich nicht vornehmlich über die Abgrenzung zu anderen definiert.

Das vorherrschende Thema dieses Feiertages ist daher die Freiheit und die Befreiung aus der Knechtschaft. Dieses Thema ist auch das Leitmotiv des täglichen Gebetes und unser moralischer Kompass im ganzen Jahr, nicht nur an Pessach: «Denn bedenke, auch du warst ein Sklave in Ägypten!» schreit es uns aus den Büchern an, wenn wir in Gefahr sind, verächtlich auf andere herabzusehen. Kann es also einen wichtigeren Feiertag geben?

Zugegeben, für mich ist es immer eine grosse Befreiung, wenn Pessach endlich wieder vorbei ist. Die Einschränkungen in der Küche alleine sind so gravierend, vor allem, wenn man wie ich ­Aschkenasi ist und neben Getreide auch auf Hülsenfrüchte verzichtet, dass das erste Stück gesäuertes Brot nach einer Woche Pessach wie eine Befreiung wirkt. Aber das sind nicht die einzigen Verbote: Man darf entsprechend der Traditionen in den Wochen nach Pessach nicht die Haare schneiden und sich nicht rasieren, keine Tanzveranstaltungen besuchen und nicht heiraten. Erst mit Schawuot, 50 Tage später, ist der ganze Pessach-Spuk endgültig vorbei. Dort feiern wir, dass wir eine Thora bekommen haben, die uns 613 Ge- und Verbote auferlegt, deren Missachtung teils drakonische Strafen nach sich zieht. Auch das klingt nicht so wirklich nach Freiheit.

Eines der Gebote ist das Halten des Schabbats. Er ist der höchste Feiertag, wie wir weiter oben gesehen haben, und bringt die meisten Einschränkungen mit sich: Nicht mal einen Lichtschalter darf ich betätigen. Dennoch ist Schabbat für mich eine Befreiung. Denn in meinem Beruf als IT-Spezialist bin ich immer auf Abruf und mein Smartphone ist meine digitale Fussfessel in der Woche. Am Schabbat ist es abgeschaltet und ich bin frei.

An Pessach feiern wir die Freiheit von den Regeln der anderen, nicht die Anarchie. Wir haben unsere eigene Thora, unsere eigenen Bräuche, unsere eigene Identität. Auch wenn es sich beim Biss in trockenes Mazzabrot nicht so anfühlen mag, dieses karge Brot hat den Geschmack der Freiheit.

Eliyah Havemann lebt in Israel. Zuletzt ist von ihm erschienen: «Wie werde ich Jude? Und wenn ja, warum?» Ludwig Verlag, München 2014.