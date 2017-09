Freigabe bisher geheimer Mossad-Akten über den «Todesengel».

Joseph Mengele auf einer undatierten Aufnahme.

Bisher geheim gehaltene Akten des israelischen Mossad-Geheimdienstes über dessen erfolglose Jagd auf Nazi-Arzt Joseph Mengele, den «Todesengel» sollen der Öffentlichkeit im Verlaufe dieser Woche zugänglich gemacht werden. Das berichtete die «Jerusalem Post» Online am Dienstag Nachmittag. Die Berichte, Fotografien und Landkarten der so genannten «Meltzer-Akte» über die Jagd auf den brutalen Arzt der Nazis gehören zu drei Bänden, welche die historishe Abteilung des Mossads über Operationen zusammengestellt hat, Nazi-Kriegsverbrecher zu fangen. Die Dokumente decken die Jahren 1959-91 ab. Kürzlich hat der Mossad die Dokumente dem israelischen Holocaustzentrum Yad Vashem übergeben. Erstmals aber publiziert der Geheimdienst ganz offiziell solche Akten. Das geschieht, wie die JP schreibt, in Anerkennung der historishen Wichtigkeit ihres Inhalts. Autor der Studie ist Yosef Chen, ein polnischer Holocaustüberlebender, der 1947 auf dem bekannten Schiff «Exodus» nach Israel kam und sich 1976 dem Mossad anschloss. Eines der Dokumente enthält die Schlussfolgerung einer vom damaligen Premierminister Menachem Begin einberufenen geheimen Kabinettssitzung: «Wir beschlossen, den Mossad anzuweisen, die Suche nach Nazi-Kriegsverbrecher wieder aufzunehmen, insbesondere nach Joseph Mengele, im Bestreben, sie zur Aburteilung nach Israel zu bringen. Können sie nicht vor Gericht gebracht werden – tötet sie.» [JU]