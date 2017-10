DANIEL HOPE

ANNA-SABINE RIEDER, 27. Oktober 2017

Daniel Hope wird ab 2019 für fünf Jahre künstlerischer Leiter der Frauenkirche in Dresden. Der 1973 in Südafrika geborene und dort aufgewachsene Violinist mit deutsch-jüdischen und irischen Wurzeln übernimmt als erster Musiker diese neu geschaffene Position. Ab 2019 werde er eine eigene Konzertreihe gestalten, sagte Hope der Nachrichtenagentur epd. Hopes jüdische Vorfahren kamen aus Berlin. Seine Familie musste Südafrika verlassen, da sich sein Vater gegen die Apartheid-Politik aussprach. Nach einem kurzen Aufenthalt in Paris zog die Familie weiter nach London. Daniel Hopes Mutter war in London die Privatsekretärin des Geigers Yehudi Menuhin, der der Förderer ihres Sohnes wurde. Bereits als Elfjähri-ger wurde Daniel Hope am Royal College of Music aufgenommen und studierte dann an der Royal Academy of Music in London. Bis zu Menuhins Tod verband ihn eine enge künstlerische Partnerschaft mit dem grossen Meister, mit dem er über 60 Konzerte gab. Anlässlich seines 25-jährigen Bühnenjubiläums 2015 erhielt Hope in der Dresdner Frauenkirche den Europäischen Kulturpreis für Musik. Seit 2016 lebt er in Berlin und besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft. Mit der Saison 2016/17 trat er die Nachfolge von Sir Roger Norrington als Musikdirektor des Zürcher Kammerorchesters an. Bereits seit 2011 ist er künstlerischer Direktor der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, und seit 2004 amtet er als Associate Artistic Director des Savannah Music Festivals in Savannah/Georgia in den USA. Am 10. Oktober wurde er für seine Verdienste in der musikalischen Gestaltung von Erinnerungskultur mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Aktuell ist der Dokumentarfilm «Daniel Hope – Der Klang des Lebens» im Kino zu sehen.