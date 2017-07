Frauen für die UBS

Die UBS hat einen Frauenbeirat geschaffen, in den auch Ellen Ringier- gewählt wurde. Mit dem neuen Gremium, das innerhalb der Vermögensverwaltung angesiedelt ist, möchte die Bank offenbar das Vertrauen ihrer Kundinnen erhöhen. So seien Frauen im Vergleich zu Männern «weniger vertrauensvoll», wenn es um Investitions-entscheide gehe, schreibt die Grossbank am Dienstag unter Berufung auf Studien. Die Schaffung des Beirats ist Teil des «Fünfjahresplans», mit dem sich die UBS vorgenommen hat, ihre Erfahrung in der Betreuung von weiblichen Kunden «signifikant» zu steigern, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Im Beirat sind insgesamt neun Personen. Ellen Ringier ist Herausgeberin des Elternmagazins «Fritz + Fränzi» und Präsidentin der Stiftung Elternsein. Sie ist mit zwei Schwestern in Luzern am Vierwaldstättersee aufgewachsen. Ihr Vater war Kaufmann und Kunst-sammler. 1976 heiratete sie den Verleger Michael Ringier, mit dem sie sieben Jahre in Deutschland lebte. 1980 schloss sie ihr Jurastudium mit dem Doktor-examen ab. Seit 1990 setzt sich Ringier ehrenamtlich für ver-schiedene kulturelle und soziale Organisa-tionen und Aufgaben ein. Ellen und Michael Ringier leben in Küsnacht und haben zwei erwachsene Töchter.