Frankfurt ehrt Auschwitz-Überlebende Eva Szepesi

2. Mai 2017

Vergangene Woche hat der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann die in Budapest geborene Eva Szepesi für ihr Engagement als Zeitzeugin mit der Ehrenplakette der Stadt ausgezeichnet.

Am 2. November 1944 kam Eva Diamant mit einem Transport aus der Slowakei in Auschwitz an. Sie war damals zwölf Jahre alt. Heute erzählt sie Schulkindern in Deutschland über ihre Zeit in dem Vernichtungslager der Nazis. Dafür hat sie der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann am vergangenen Mittwoch mit der Ehrenplakette der Stadt ausgezeichnet. Dies teilt die Jewish Claims Conference mit.

Nach ihrer Heirat als Eva Szepesi bekannt, erhält die in in Budapest geborene Überlebende seit 1999 Entschädigungs-Zahlungen aus dem Artikel 2-Fonds der Claims Conference und wurde auch im Child Survivor Fund anerkannt. Aus den Fonds können Schwerstverfolgte des Holocaust Leistungen erhalten, die im KZ oder Ghetto inhaftiert waren oder im Versteck oder in der Illegalität überlebt haben.

Bei der Verleihung in Frankfurt sagte Szepesi: «Diese besondere Ehrung erhalte ich, weil ich über meine Geschichte berichte, meine Geschichte, die ich lieber nicht erlebt hätte. Es ist jedoch meine Pflicht für diejenigen zu sprechen, die nicht überlebt haben». In Auschwitz war sie der sofortigen Selektion in die Gaskammern nur entgangen, weil sie angab, 16 Jahre alt zu sein. Dann wurde ihr die Häftlingsnummer A 26877 eintätowiert, die bis heute auf ihrem Unterarm sichtbar ist.

Szepesis Eltern hatten sie im April 1944 mit falschen Papieren zu Verwandten in die Slowakei geschickt, um der zunehmenden Verfolgung von Juden in Ungarn zu entgehen. Dort wurde sie im September 1944 aufgegriffen und Ende Oktober nach Auschwitz deportiert. Schwer krank überlebte sie in letzter Minute dank der Befreiung des Lagers durch die Rote Armee im Januar 1945. Gepflegt und versorgt vom Internationalen Roten Kreuz, kehrte das Mädchen im September 1945 zurück nach Budapest. Erst dort hat sie erfahren, dass die Nazis ihre gesamte Familie in Auschwitz ermordet hatten.

Nach ihrer Heirat im Jahr 1951 wanderte die Überlebende mit ihrem Mann Andor und der Tochter Judith drei Jahre später in die Bundesrepublik aus. In Frankfurt am Main kam ihre jüngere Tochter Anita zu Welt. Eva Szepesi lebt seit vielen Jahren im Stadtteil Dornbusch. Von ihrer Budapester Familie bleibt ihr nur ein Karton mit Fotografien, die sie wie einen Schatz hütet. Zum 50sten Jahrestag der Befreiung von Auschwitz ist Eva Szepesi 1995 erstmals wieder in Auschwitz gewesen. Dort hat sie auch zum ersten Mal über ihre Verfolgung und die entmenschlichten Zustände im Konzentrations- und Vernichtungslager gesprochen (Link).



Damals in Auschwitz haben ihre Worte den Damm gebrochen, denn heute geht Frau Szepesi als Zeitzeugin in Schulen. Sie ist immer wieder aufs Neue beeindruckt, welche Wirkung ihr Bericht auf die jungen Menschen hat und wie nahe sie ihnen kommt. Auch mit ihren Enkelkindern kann sie, anders als mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern, ausführlicher über das Erlebte sprechen. Sie hat diese Erfahrungen 2011 auch in dem Buch «Ein Mädchen allein auf der Flucht - Ungarn - Slowakei - Polen (1944-1945)» dargelegt (Bibliothek der Erinnerung, Band 22; Metropol Verlag Berlin, 2011.)

Die Claims Conference erklärt zu der Auszeichnung: «Wir wissen, was es für Überlebende bedeutet, wenn sie als Zeitzeugen berichten und sich mental in die schlimmste Zeit ihres Lebens zurückversetzen. Die Zahl der Überlebenden, die noch als Zeitzeugen berichten können, wird immer kleiner. Gerade angesichts des weltweit wachsenden Antisemitismus kommt den Berichten der Überlebenden größte Bedeutung zu. Wir können Eva Szepesi nicht genug danken, dass sie diese Mühen auf sich nimmt. Mit ihrer Zeitzeugenschaft erweist sie gerade den nachgeborenen Generationen unschätzbare Dienste.» [AM]