François Fillon liebäugelt mit den Juden

Sogar für seine Anhänger ist François Fillon, der Präsidentschaftskandidat der rechten Mitte eine angeschlagene Persönlichkeit. Er ist angeklagt, öffentliche Gelder illegal seinen Kindern und seiner Frau zugeschoben zu haben. Der Karrierepolitiker Fillon dementiert aber alle Beschuldigungen.

Seine Anhänger sind gewillt, ihm diese Probleme zu vergeben, sehen sie in Fillon doch den Mann, der die rechtsextreme Spitzenkandidatin Marine Le Pen am ehesten schlagen kann. Viele Unterstützer glauben auch, dass Fillon eher hart gegen den radikalen Islam vorgehen würde als seine linksgerichteten Rivalen. Für Fillons jüdische Freunde wird die Sache aber noch komplexer: Der Kandidat hat sich vage kritisch über das rituelle Schächten geäussert. Er sagte auch, dass Juden zu gewissen, nicht näher definierten, Momenten in der Geschichte gezwungen werden mussten, das französische Gesetz zu befolgen. Letzte Woche versuchte Fillon, die Divergenzen mit Frankreichs Juden beizulegen. Zum ersten Mal in seiner Kampagne nahm er an einem von der Gemeinde organisierten Treffen mit rund 700 Mitgliedern des jüdischen Dachverbandes CRIF teil. Für Fillon war der Anlass höchstens ein Teilerfolg.

In einem Pariser Hotel empfingen Dutzende von Anhängern den Kandidaten mit dem Slogan «Fillon, Präsident». Meyer Habib, Abgeordneter und ehemaliger CRIF-Vizepräsident, unterstützte ihn öffentlich. Als Fillon sich zur Unterstützung Israels und zur Eindämmung des Jihadismus verpflichtete, erntete er mindestens ein Dutzend Mal Applaus. Allerdings war der Applaus schwach und sporadisch, und die gestellten Fragen waren kritisch. Im Gegensatz dazu erhielt Ex-Premier Manuel Valls, der die Primärwahlen der Sozialisten verloren hatte, donnernden Applaus bei ähnlichen Anlässen. Fillon gelobte, die Beziehungen zu Iran so lange nicht zu normalisieren, als das Land weiterhin «die Zerstörung Israels» fordere. Das Konzept des palästinensischen Staates würde er nur unterstützen, wenn es «durch ein Abkommen zwischen Israel und den Palästinensern» erreicht würde. Was die jüdischen Schächtpraktiken betraf, meinte der Kandidat, «die jüdischen Werte sind unsere Werte». Juden, die «seit Menschengedenken» in Frankreich leben würden, hätten eine wesentliche Rolle beim Aufbau der Französischen Republik gespielt. Während seiner zweistündigen Rede bemühte Fillon sich nicht sonderlich darum, jüdische oder proisraelische Versicherungen abzugeben, ausser, dass er den Anwesenden gegenüber versicherte, den Antisemitismus und den radikalen Islam eindämmen und gleichzeitig die französischen Juden verteidigen zu wollen. Mehrfach wiederholte er, dass er ihr bester Schutz gegen einen Sieg Le Pens sei.

Fillons pessimistische Beschreibung der französischen Gesellschaft beeindruckte die Anwesenden ebenso wenig wie die misslungenen Entschuldigungen für seine finanziellen Affären und dafür, dass er Juden der Gesetzlosigkeit beschuldigt hatte. «Er ist präzise und logisch», sagte der Finanzexperte Emmanuel Attlan, «doch ich hörte nichts, was Junge inspirieren oder jenen Hoffnung geben würde, die auf der Suche nach wesentlichen Änderungen sind.» Er habe «nichts als Märchen zu offerieren», sagte Henry Blattner, Präsident des «Farband» der aschkenasisch-französischen Juden. Und Serge Sznajder, ein Osteuropa-Wissenschaftler, bediente sich der jiddischen Sprache, um seinen Eindruck von Fillon zu beschreiben: «Fassen wir es folgendermassen zusammen: gur nischt (gar nichts).» Fillon sei nicht gegen die Juden, er kenne sie schlicht nicht und habe noch nie allzu viel zu tun gehabt mit ihnen.

Gemäss einer Umfrage führt Le Pen das Rennen mit 26,5 Prozent Zustimmung an, gefolgt von Macron (25,5 Prozent), Fillon (18,5 Prozent) und dem linksextremen Sozialisten Benoît Hamon (13,5 Prozent). Die zwei Spitzenreiter aus der ersten Runde vom April werden am 7. Mai zur zweiten und letzten Runde antreten.

Obwohl Marine Le Pen versucht, jüdische Wähler auf ihre Seite zu ziehen, indem sie ihnen verspricht, ihr «Schutzschild» gegen den Islam zu sein, misstrauen die meisten von ihnen dem Front National. Man vergisst hier nicht so schnell, dass Jean-Marie Le Pen, ihr Vater und Gründer der Partei, viele Verurteilungen für Holocaust-Leugnung und Aufhetzung zu Rassenhass gegen Juden auf seinem Konto hat.

Cnaan Liphshiz ist Journalist und lebt in Amsterdam.