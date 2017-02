Fragile Sicherheit

Pinchas Goldschmidt, Oberrabbiner von Moskau, sagte an einer Paneldiskussion unter dem Titel «Jüdische Gemeinden in ganz Europa sichern» im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz: «Synagogen sind kein Zufluchtshafen mehr.» Die «Jerusalem Post» zitierte den aus der Schweiz stammenden Rabbiner wie folgt weiter: «In den Gedanken fast eines jeden Juden geistert die Frage, was geschehen könnte. Leider ist diese Frage in Kopenhagen, Brüssel und in Paris bereits Wirklichkeit geworden.» Die jüdische Gemeinde fände sich, wie Rabbi Goldschmidt weiter sagte, als Zielscheibe aus verschiedenen Richtungen: von der extremen Rechten, der extremen Linken und vom islamischen Terrorismus, wobei er auf die Terrorattacken Bezug nahm, welche in den letzten Jahren Juden in europäischen Staaten heimgesucht haben. An der Paneldiskussion meinte auch die israelische Ex-Aussenministerin Tzippi Livni (Zionistische Union), ihr Staat fühle zwar eine Verantwortung für die Sicherheit der Juden in aller Welt, doch liege es im Verantwortungsbereich eines jeden Staates, seine Bürger zu schützen. «Davon können wir sie nicht befreien», betonte Livni, die hinzufügte, jeder Jude sollte seine Jüdischkeit nach aussen tragen können und dennoch nicht damit rechnen müssen, diskriminiert zu werden.