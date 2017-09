Foto für Gedenkstätte

GERHARD RICHTER

Anna-Sabine Rieder, 1. September 2017

Im Sommer 1932 wurde das Schwarzweissfoto des vier Monate alten Gerhard Richter mit seiner Tante Marianne Schönfelder aufgenommen. 1965 bannte Richter das Foto mit seiner typischen Wisch-Technik in ein 110 x 115 Zentimeter grosses Bild und machte seine Tante Marianne so unsterblich. 2014 war es als Herzstück in der Ausstellung «Erfasst, verfolgt, vernichtet» in der Topographie des Terrors in Berlin- zu sehen. Richter stellt ein Foto des Bildes nun der Gedenkstätte für die Opfer der Euthanasie-Morde im Nationalsozialismus in Grossschweidnitz als Dauerleihgabe zur Verfügung. Richters Tante Marianne- selbst war eines der Euthanasie-Opfer. Sechs Jahre nachdem das Foto entstand, wurde sie zwangssterilisiert und 1945 in Grossschweidnitz ermordet. 400 000 kranke und behinderte Menschen wurden ab 1934 gegen ihren Willen sterilisiert. 200 000 Menschen wurden in Heil- und Pflegeeinrichtungen ermordet. Mit seinem Bild unterstützt der Maler den Aufbau der Gedenkstätte. Er selbst war 33 Jahre alt, als er das Bild malte. Das Wirtschaftswunder blühte gerade in Deutschland. Der Zweite Weltkrieg und die Konzentrations-lager wären in den Hintergrund geraten, wäre da nicht der beginnende Auschwitzprozess in Frankfurt gewesen, der die Täter und die ganze Gesellschaft mit der Banalität des Bösen konfrontierte, das sich in seiner Mitte entfalten konnte. Täter und Opfer gehören in der Familie Richters in dasselbe Fotoalbum. Richter hat seine Tante an die Nazis verloren. Sein Schwiegervater hingegen nahm als NS-Arzt in Dresden Zwangssterilisierungen vor.