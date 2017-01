Flugplatz von Uman wird jüdischen Pilgern dienen

UKRAINE

23. Januar 2017

Amerikanische Investition von 140 Millionen.

Ukrainische Offizielle haben ihr Einverständnis ereilt, einen alten Militärflugplatz unweit der Stadt Uman zu renovieren und für kommerzielle Flüge, einschliesslich von Israel, zu öffnen. Die Renovation ist möglich geworden dank der Investition in Höhe von 140 Millionen Dollar von ungenannten Stellen aus den USA und Israel. Die Eröffnung eines Flughafens unweit von Uman, rund 200 Kilometer südlich der Hauptstadt Kiev, birgt in sich das Potential, jedes Jahr zehntausende jüdischer Pilger von den Flugplätzen von Kiev und Odessa umzudirigieren. Diese Besucher besuchen alljährlich die Grabstätte des Rabbi Nachman von Breslav, dem geistigen Vater der Breslaver Chassidim, der im 18. Jahrhundert gewirkt hatte und dessen Grab alleine zu Rosch Haschana (dem jüdischen Neujahr) von rund 25000 Pilgern aus aller Welt besucht wird. Die Pilgerreisen führen oft zu Spannungen zwischen den vorwiegend aus Israel eintreffenden Reisenden und der Lokalbevölkerung, von denen viele sich nicht mit der Abriegelung ganzer Wohnviertel für die Pilger durch die Polizei einverstanden erklären können. 2016 kamen rund 50000 Pilger nach Uman, wobei 90 Prozent von ihnen den zentralen Flugplatz von Kiev benutzten. Die Zahl der Flüge aus Israel und anderen Staaten mit einer substantiellen Zahl von Pilgern an Bord steigt stetig an. Letztes Jahr registrierte man in Kiev 302 solcher Flüge mit total 45000 Pilgern an Bord, verglichen mit nur 167 Flügen und rund 25000 Pilgern im Jahr 2014. 2016 nahm die Ukraine von den eintreffenden Pilgern rund 350000 Dollar ein. Die Lokalbevölkerung von Uman und Tourismuskreise beklagen sich oft, dass die Pilger nicht einmal genug Geld mitbringen würden, um die Reinigungskosten nach Rosch Haschana zu decken. Die meisten der Pilger essen zudem nur koschere Nahrung, die sie exklusiv von Israeli kaufen oder von anderen Juden, die sich in Uman niedergelassen haben, oder dann kurz vor Neujahr ihre Zelte in Uman aufschlagen. Berichten zufolge sollen sich auch israelische Unterweltbosse am Handel in Uman beteiligen. – In einer anderen Entwicklung gab der mit der chassidischen Chabad-Bewegung affilliierte ukrainisch-jüdische Gemeindebund die Eröffnung von zwei Synagogen in ukrainischen Gefängnissen bekannt – in der Stadt Vinnitsa im Westen und in Kharkiv im Nordosten des Landes. Zur Zeit sitzen rund 200 Häftlinge im ukrainischen Gefängnissystem, und Rabbiner sind in sieben der Haftanstalten tätig. [TA]