Flashback damals und heute

STANDPUNKT

Jacques Ungar, 19. September 2017

Flashbacks kommen mir in der Regel nicht ohne Grund. Seit der israelische Oberste Gerichtshof vor kurzem das Gesetz aufgehoben hat, das ultrareligiöse Thorastudenten vom Militärdienst befreit, kocht in Israel die Stimmung über.

Wie beim Flashback in einem Thriller schwirrten vor meinem geistigen Auge dieser Tage Bilder aus eine längst verflossen geglaubten Zeit - aus den 17 Wochen meiner Sanitätsrekrutenschule in der ehrwürdigen Kaserne von Lausanne. Da tauchte der liebenswürdige Berner Fourier auf, der meinem Kameraden und mir jeweils gestattete, uns vor dem Eintreffen der anderen in der Armeeküche nach Dingen wie Obst und Gemüse oder Schwarzbrot umzusehen, kurz, nach allem, was wir benutzen konnten, um die frugale Kost aus den fast täglich von zu Hause eintreffenden «Fresspäckli» aufzumotzen.

Es tauchte aber auch das Bild eines verbissenen Offiziers auf, der uns an einem Dienst-Samstag zum Kartoffelschälen in besagte Küche verknurrte, weil wir uns standhaft weigerten, den Lastwagen zu besteigen, um an eine Schiessübung gefahren zu werden. Vor versammelter, zunehmend amüsierter Kompanie beteuerten wir, im Ernstfall 24/7 zu allen Schandtaten bereit zu sein, sollten wir damit zum Überleben unserer Schweizer Heimat beitragen. Dazu gehöre aber nicht die Beteiligung am Schabbat an einem Manöver (und erst noch nur mit Platzpatronen).

Beenden wir den Lausanner Flashback mit einem dritten Bild. An einem Freitagabend mussten mein Kamerad und ich Wache schieben auf dem Kasernenareal. Um die Einsamkeit zu bewältigen, sangen wir auf unseren Rundgängen nach einer Weile Schabbatlieder, auf Ivrit natürlich. Das trug uns die Notiz das Wachkorporals im Journal ein: «Rekrut U. und Rekrut N. unterhielten sich längere Zeit in einer fremden Sprache.» Das wiederum hatte eine Einladung zum Kompaniekommandanten zur Folge. Er empfing uns mit einem breiten Grinsen: «Ich weiss schon, was ihr da gesungen habt, aber euer Walliser Korporal hat sicher noch nie Juden gesehen oder sich mit eurer komischen Sprache auseinandergesetzt.» Als Schweizer Jude tat man damals eben mehrheitlich alles oder noch mehr, um Schweizer- und Judentum unter ein Dach zu bringen.

Flashbacks kommen mir in der Regel nicht ohne Grund. Seit der israelische Oberste Gerichtshof vor kurzem das Gesetz aufgehoben hat, das ultrareligiöse Thorastudenten vom Militärdienst befreit, kocht in Israel die Stimmung über. Weltfremdheit ist dabei noch der harmloseste Anwurf an die Adresse der Richter. Sollte es in den nächsten Wochen und Monaten wieder zu den sattsam bekannten Strassenschlachten mit uniformierten Ordnungshütern in charedischen Stadtvierteln Israels kommen, dürften leider sehr rasch wieder Beschimpfungen wie «Nazis» oder «Mörder» zu hören und auf Plakaten zu lesen sein. Ihr Korrespondent muss sich – daher auch die genannten Flashbacks – wieder einmal intensiver als ihm lieb ist mit dem für Israel ehernen Grundsatz befassen, dass in Israel alle gleich seien vor dem Gesetz, manche aber gleicher. In der Armee gilt diese Gleichheit vor allem für die Einfaltspinsel, die ohne Wenn und Aber ihrer patriotischen Pflicht nachkommen, wie weiland in der Schweiz der berühmte HD-Soldat Läppli und die meisten der jüdischen Rekruten. Nicht alle, denn es gab schon damals jene Ausredevirtuosen, die Geistesverrenkungen bis zum Geht-nicht-mehr anstellten, um ja den Gojim im Militär nicht zu nahe zu kommen.

In Israel haben Charedim – nicht alle, denn es gibt heute schon solche, die die Uniform anziehen und Militärdienst leisten – keinen Horror vor Andersgläubigen, sondern vor den eigenen Glaubensgenossen, die anders denken und leben als sie. Charedim sehen in ihnen Juden, die für sie wegen ihrer unterschiedlichen Lebens- und Kulturform schlimmer sind als die wirklichen Andersgläubigen. Kaum vorstellbar, denn im Ernstfall machen chemische Waffe oder ballistische Raketen des Feindes nicht den geringsten Unterschied zwischen den charedischen Thorastudenten und dem Bohemien aus dem Tel Aviver Neve Zedek, aus Haifa oder Eilat. Der uniformierte Einfaltspinsel hat mindestens das gleiche Recht, um sein Überleben zu kämpfen, wie der jeden Tag stundenlang die Thora studierende religiöse Ultra.

Es mag einer Milchmädchenrechnung gleichen, aber es ist und bleibt eine unumstössliche Wahrheit: Gleiche Rechte können nur durch gleiche Pflichten abgegolten werden. Grundsätzlich zumindest, denn es ist ja ein offenes Geheimnis, dass die IDF in arge Platz-, finanzielle und logistische Nöte geraten würden, sollte unversehens die Mehrheit der Charedim sich unter die blau-weisse Fahne scharen wollen.

Genauso wie damals die Mehrheit der religiösen Schweizer Juden brav die Rekrutenschule absolvierte und vielleicht noch einige Wiederholungskurse, so müsste es heute in Israel sein: Charedim müssten mindestens einen auf ihre Lebensweise zugeschnittenen Einführungskurs durchlaufen, damit sie im Ernstfall bereit wären und auch die nötige moralische Verpflichtung verspüren würden, ihren nicht so «frommen» Kameraden und Kameradinnen den «richtigen» Militärdienst zu erleichtern, indem sie sie vorübergehend auf dem Arbeitsmarkt ersetzen oder durch zivildienstliche Aufgaben die kriegführenden Soldaten zu entlasten. Charedim, die es unbedingt wollen, können natürlich auch einen Kurs als Piloten, Tankfahrer oder Cyber-Experten belegen.

Sie können sowieso praktisch fast alles machen. Nur eines ist ausgeschlossen: Sie können nicht ungestraft immer wieder in alle Welt hinausposaunen, dass der Staat Israel nicht ihr Staat sei, sich aber gleichzeitig in den bombensicheren Talmud-Hochschulen im Zentrum genau dieses Landes den Hosenboden blankzuwetzen, während ihre «Kameraden» mit einem Kampftrauma, verletzt oder gar nicht von der Front zurückkehren. Mit der heutigen Situation konfrontiert, würde auch ein David Ben Gurion, dessen bin ich beinahe sicher, sich davor hüten, den bis heute immer noch gültigen Status quo zwischen Zionisten und Charedim zu verkünden.

Jacques Ungar ist Leiter des Nahostbüros von tachles in Jerusalem.