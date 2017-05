Finsternis aus dem Osten

UNGARN

Andreas Mink , 19. Mai 2017

Premier Viktor Orbán will Ungarn in eine «illiberale Demokratie» nach dem Vorbild Chinas, Russlands und der Türkei verwandeln – als Hindernis dazu nimmt er den Philanthropen George Soros ins Visier.



Ungarn hat George Soros im Jahr 1994 mit einem Orden für Bemühungen um Demokratie und Freiheit in seinem Geburtsland ausgezeichnet. Die rechtspopulistische Regierung von Viktor Orbán hat den 86-jährigen Philanthropen zum Staatsfeind Nummer eins erhoben. Der Premier aus der Fidesz-Partei bezeichnete Soros jüngst im Europäischen Parlament als «amerikanischen Finanzspekulanten». In Ungarn betreibt Orbán ein Verbot der 1991 von Soros gegründeten Central European University. Laut einem aktuellen Report der Nachrichtenagentur Jewish Telegraphic Agency (JTA) halten jüdische Offizielle und Rabbiner im Lande den Premier zwar nicht für einen Judenhasser. Diese Position vertritt auch die linksliberale Tageszeitung «Népszava». Aber in Orbáns Dunstkreis fehlt es nicht an Antisemiten. Dazu haben antisemitische Gewaltakte in Ungarn deutlich zugenommen. Soros ist dem Premier laut «Népszava» jedoch deshalb ein Dorn im Auge, weil der Multimilliardär allein in Ungarn seit den 1980er-Jahren rund 400 Millionen Dollar für eine offene, marktwirtschaftliche Demokratie mit Bürgerrechten und Meinungsfreiheit nach westlichem Muster gestiftet hat. Darunter war 1989 auch ein Oxford-Stipendium für einen jungen Mann names Viktor Orbán. Der scheint dies inzwischen vergessen zu haben.

Feldzug gegen Freiheit und Bürgerrechte

Doch laut JTA lehnen viele Juden in Ungarn die Haltung ihrer Gemeindeführungen Orbán gegenüber ab: Seien Grundrechte und Offenheit einmal abgeschafft, hätten schon immer Minderheiten wie Juden diesen Verlust an Schutz als Erste in Gestalt von Hass und Gewalt zu spüren bekommen. Derlei Einwendungen und die massive Kritik aus der EU an seinem Feldzug gegen Freiheit und Bürgerrechte scheint Orbán nicht zu stören. Der 53-Jährige sieht sich als Vorreiter eines globalen Trends, dem er den merkwürdigen Namen «illiberale Demokratie» verliehen hat. Diese sieht er östlich der Karpaten auf dem Vormarsch. Auskunft dazu gab Orbán vergangene Woche am Rande eines Staatsbesuches im chinesischen Fernsehen. Dort malte er das Bild einer gespaltenen Welt und erteilte dem «Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten» eine Abfuhr. Während Deutschland und der neue französische Präsident Emanuel Macron die EU ausbauen und stärker zusammenbinden wollen, vertrat Orbán Beziehungen zu östlichen Partnern im Geiste gegenseitiger Respektierung. Eine Einmischung in innere Angelegenheiten schliesst er dabei aus. Dies kommt als ungarische Variante des trumpschen «America first» daher.

Ungarn als logistische Drehscheibe

Orbán nahm in Peking an einer grossen Kon-ferenz für das chinesische Billionenprojekt «One Belt, One Road» teil und traf dort mit Wladimir Putin und Recep Tayyib Erdogan Gleichgesinnte aus Russland und der Türkei. Peking baut an einer neuen Seidenstrasse, die Eurasien als Markt und Zulieferer der chinesischen Volkswirtschaft erschliessen soll. Ungarn ist dabei laut der Tageszeitung «Die Welt» die Rolle einer logistischen Drehscheibe zugedacht, über die Güter aus dem Reich der Mitte in die EU gelangen sollen. Chinesische Firmen sind bereits auf Einkaufstour in Ungarn und erwerben dort Firmen und Grundbesitz. Orbán betrachtet dies als Beginn einer neuen Ära der Globalisierung, wie er im chinesischen Fernsehen ausführte: Das nach dem Kollaps der Sowjetunion entstandene Modell nach westlichen Vorstellungen habe ausgedient. Dabei hat Ungarn stark von Fördermitteln der EU profitiert. Laut Orbán haben es jedoch immer mehr Nationen wie Ungarn satt, sich von Amerikanern und Westeuropäern belehren zu lassen.

Die Theorie einer «offenen Gesellschaft»

Zu diesen «Lehrmeistern» zählt seit dem Mauer-fall in ganz Osteuropa eindeutig George Soros. Während konservativere Philanthropen mit jüdisch-mitteleuropäischen Wurzeln aus den USA wie Ronald Lauder im alten Sowjetreich auf die Stärkung jüdischer Gemeinden nicht zuletzt im religiösen Sinne setzen, hat Soros aus seinem eigenen Schicksal andere Konsequenzen gezogen. Soros wurde 1930 als Sohn des Anwaltes Tivodar Schwartz in Budapest geboren. Die Familie ist der Deporta-tion der ungarischen Juden nach Auschwitz 1944 und 1945 dank gefälschter Papiere entkommen, die der Vater auch zahlreichen, anderen Juden verschaffen konnte. Tivodar Schwartz war ein Freigeist und Anhänger der Kunstsprache Esperanto, die nach der Befreiung Ungarns durch die Rote Armee auch den Namen «Soros» inspirierte. Er schärfte seinen Söhnen Paul und George ein, Geld kühl nur als Instrument zu betrachten. Dies gelte besonders in Ausnahmesituationen, bei denen eine vertraute Ordnung kollabiert und eine Rettung nur durch Eigeninitiative möglich ist.

Diese Einsicht motiviert Soros nicht nur zu kühnen Spekulationen wie etwa 1992 gegen die Bank von England, sondern auch zu seinem politischen Engagement: Da die Dinge im Fluss sind, ist es nicht nur möglich, sondern notwendig, auf sie Einfluss zu nehmen. Theoretische Gestalt haben diese Überlegungen durch den Einfluss des Philosophen Karl Popper angenommen, bei dem er 1947 an der London School of Economics studiert hat. Damals hat Soros die Theorie einer «offenen Gesellschaft» entwickelt, die er seit Ende der 1970er-Jahre durch ein Netzwerk von Stiftungen rund um sein Open Society Institute realisieren will. Insgesamt hat Soros seither zwölf Milliarden Dollar an eigene und sonstige Stiftungen sowie an politische Kampagnen gestiftet. Sein Vermögen wird derzeit auf 25 Milliarden Dollar geschätzt, wobei er seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten etwa eine Milliarde Dollar verloren haben soll: Soros erwartete deshalb einen Börsen-Crash, der bekanntlich nicht eingetreten ist.

Charakteristische Weitsicht

Auch in den USA unterstützt Soros massiv eine progressive Agenda. Die von ihm lancierte Internetseite Media Matters will dem rechten Sender Fox News von Rupert Murdoch Paroli bieten. Soros investierte zudem in die Denkfabrik Center for American Progress und den Lobby-Verein JStreet, der eine Zweistaatenlösung im Palästina-Konflikt propagiert. Ein besonderes Anliegen ist dem Mäzen jedoch ausgerechnet der wachsende Einfluss des grossen Geldes in amerikanischen Wahlkämpfen. Er hat deshalb nach 2000 den Versuch des Demokraten Russ Feingold und des Republikaners John McCain unterstützt, Stiftungen an Kandidaten und Wahlorganisationen zu begrenzen.

Da rechte Milliardäre wie der Hedge Fund-Manager Robert Mercer – der wichtigste Spender hinter Trump – jedoch zunehmend Einfluss auf die amerikanische Politik nehmen,- mischt Soros weiter auf dieser Bühne mit. Dabei operiert er aber auch hier mit der für ihn charakteristischen Weitsicht und betrachtet die weltweit zunehmende Kluft zwischen finanziellen Eliten und übrigen Bevölkerungen als Grundproblem von Demokratien. Deshalb for-

dert er in den USA höhere Steuern auf Spitzeneinkommen und kämpft gegen die Abschaffung der Erbschaftssteuer, um staatliche Programme zum Wohl der Mehrheit zu ermöglichen. Gleichzeitig nutzt Soros aber die durch das Steuerrecht gegebenen Möglichkeiten aggressiv aus, wie die «New York Times» jüngst nachgewiesen hat. So sind seine Quantum Funds auf Steueroasen in der Karibik- angesiedelt. Zudem hat er mit dem Soros Fund Management die Schaltzentrale seiner Vermögensverwaltung in ein «Family Office» umgewandelt, das besondere Steuervergünstigungen geniesst.

Laut «Bloomberg Business» hat Soros über seine gesamte Karriere durch eine Vielzahl von Manövern 12,5 Milliarden Dollar an Steuern vermieden. Diese Summe dürfte seinem Engagement als Kämpfer für Demokratie und Bürgerrechte entsprechen. Im heutigen Ungarn sind derlei Differenzierungen jedoch nicht gefragt. 