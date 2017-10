Finanzhilfe gestrichen, da Schulen nach Namen eines Terroristen benannt

BELGIEN

17. Oktober 2017

Total wurden Projekte für 3,3 Millionen Euro suspendiert.

Nachdem eine Schule in der Westbank, deren Errichtung Belgien mitfinanziert hatte, die Institution umbenannte und ihr den Namen eines Terroristen verlieh, der jüdische Zivilisten ermordete, hat Brüssel verkündet, die Finanzierung zweier palästinensischer Schulen einzufrieren. Das Forum der jüdischen Organisationen der flämischen Region in Belgien begrüsste den Entscheid des belgischen Aussenministeriums als «die richtige Sache». Verglichen mit der bisherigen Behandlung früherer Beanstandungen über den Missbrauch von Hilfsgelder durch die Palästinensische Behörde war die Reaktion der belgischen Regierung dieses Mal tatsächlich ungewöhnlich harsch. «Belgien hat zwei laufende Bauprojekte palästinensischer Schulen im Gesamtbetrag von 3,3 Millionen Euro suspendiert», heisst es in der Verlautbarung. «Die belgische Regierung verurteilt uneingeschränkt jede Glorifizerung einer terroristischen Attacke. Belgien wird nicht zulassen, dass es in irgendeiner Weise assoziiert wird mit den Namen von Terroristen.» Laut Yohan Benizri, Präsident der Belgischen Föderation Jüdischer Organisationen, zeige die belgische Regierung zunehmend mehr Gefühl für solche Dinge und stelle sicher, dass mit dem Geld von Steuerzahlern nicht der Terrorismus finanziert werde. Die Einfrierung der Hilfsgelder reflektiere, dass man die Dinge nicht mehr unter den Teppich kehren könne. [TA]