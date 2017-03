Fifa soll israelische Clubs aus dem Westjordanland ausschliessen

SCHWEIZ

28. März 2017

Nationalräte aus verschiedenen Parteien unterzeichnen eine entsprechende Forderung an die Fifa.

Rund drei Dutzend Schweizer Nationalräte fordern vom Weltfussballverband Fifa, sechs israelische Fussballclubs, die in israelischen Siedlungen im Westjordanland beheimatet sind, von allen Wettbewerben auszuschliessen. Das berichtete die Zeitung «Blick». Die Nationalräte weisen in ihrer Forderung die Fifa auf deren Statuten hin, nach denen kein Club auf dem Gebiet eines anderen Verbandes ohne dessen Zustimmung und der Genehmigung der Fifa spielen dürfe. Im konkreten Fall gehe es um den palästinensischen Fussballverband.

Die per Brief verfasste Forderung stammt vom SP-Nationalrat Cédric Wermuth, Mitunterzeichnete sind Parlamentarier der Grünen und der SP, aber auch von den bürgerlichen Parteien FDP und CVP. Druck kommt auch aus verschiedenen EU-Ländern: Mehr als 60 Abgeordnete des Europaparlaments haben die Fifa ebenfalls per Brief aufgefordert, die Siedler-Clubs von allen Fifa-Wettbewerben und aus dem israelischen Fussballverband auszuschliessen. Die betroffenen Clubs spielen alle in unterklassigen Ligen Israels.

Dagegen protestiert SVP-Nationalrat Erich von Siebenthal, der Präsident der parlamentarischen Gruppe Schweiz-Israel ist und das israelische Siedlungsprojekt verteidigt. Es sei «widerwärtig», dass Schweizer Politiker «selbst durch den Sport versuchen, Israel zu bedrängen» und jungen Leuten ihr Hobby zu verbieten, sagte von Siebenthal der Zeitung. Der Weltfussballverband hat zu einer verstärkten Einhaltung der Menschenrechte einen unabhängigen Beratungsausschuss gebildet, es existiert ausserdem eine Kontrollkommission Israel/Palästina, die sich in der vergangenen Woche getroffen habe. In den nächsten Wochen sollen in der Frage Entscheide gefällt werden. [TA]