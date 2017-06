Fiel Trump auf russische «Fake News» über Katar herein?

USA-NAHOST

7. Juni 2017

Mit hitzigen Tweets hat Donald Trump am gestrigen Dienstag die Kampagne von Saudi Arabien gegen Katar verschärft. Am Abend vermeldete CNN, dass die neuen Spannungen von russischen Agenten ausgelöst worden sind.

Donald Trump hat eine nach seiner ersten Auslandsreise begonnene Tweet-Offensive am Dienstag auch mit Attacken auf Katar fortgesetzt. Er hat dabei die von Saudi Arabien gegen das winzige, aber schwerreiche Golf-Emirat begonnene Kampagne unterstützt (Twitter). Die Saudis haben Anfang Woche gemeinsam mit Ägypten und drei Golf-Staaten überraschend die diplomatischen Beziehungen aufgekündigt und eine Reihe von Sanktionen gegen Katar eingeleitet.



Via Twitter hat Trump Katar die Finanzierung von Terrorismus vorgeworfen und sich selbst als Urheber der saudischen Kampagne dargestellt. Amerikanische Experten betrachten das Vorgehen des Präsidenten durchweg als gravierenden Fehler (Link). Katar finanziere zwar den IS und andere, islamistische Terror-Gruppen. Diese erhielten aber auch aus Saudi Arabien erhebliche Summen, argumentierte etwa der Ex-Botschafter Daniel Benjamin auf politico (Link).

Statt den Terrorismus zu bekämpfen, verschärfe Trump nur die Spannungen zwischen Iran und sunnitischen Staaten, so Benjamin, der unter Barack Obama drei Jahre lang am Aussenministerium die amerikanischen Anti-Terrorstrategie koordiniert hat. Katar strebt eine Rolle als Vermittler zwischen den diversen Mächten in Nahost an und teilt mit Iran ein grosses Erdgasfeld im Persischen Golf. Der von 2,2 Millionen Menschen bewohnte Zwergstaat – davon sind neben ausländischen Arbeitskräften nur 20 Prozent Staatsbürger – beherbergt daneben eine für die Bekämpfung des IS wesentliche Luftwaffenbasis der USA. Trump hat bei seinem Besuch in Saudi Arabien auch mit katarischen Staatsführern gesprochen, dabei aber keinerlei Kritik geübt. Seine Motive in dem saudisch-katarischen Konflikt erscheinen daher als unklar.

Am Dienstagabend brachte eine Exklusiv-Meldung von CNN zusätzliche Verwirrung. Demnach haben russische Hacker die staatliche Nachrichtenagentur von Katar infiltriert und dort am 23. Mai Meldungen über angebliche Aussagen von Staatsoberhaupt Tamim bin Hamad Al Thani lanciert, die Trump nurmehr eine kurze Amtszeit vorhersagen und mit freundlichen Tönen gegenüber Israel und Iran die sunnitische Welt provoziert haben (Link).

Trifft dies zu, wäre Trump ebenfalls auf russische «Fake News» hereingefallen. Das allfällige Ziel Moskaus liegt auf der Hand: die Schwächung der Bündnisse Amerikas auch in Nahost. Trump hat bereits mit seinen Attacken auf Deutschland und die Nato letztlich Russland in die Hände gespielt. Wie weit dies einem Plan des US-Präsidenten entspringt, ist jedoch unklar.

Die Entfachung und Anstachelung von Konflikten scheint vielmehr der Absicht Trumps zu entspringen, Amerika in einer gespaltenen Welt zu unangefochtener Grösse zu verhelfen. Dabei errangen die USA nach 1945 ihren Rang als Weltmacht gerade durch das Schmieden von Bündnissen in Europa, Asien und dem pazifischen Raum. [AM]