Festival-Star

Am diesjährigen New York Jewish Film Festival (NYJFF) steht die Hollywood-Persönlichkeit Bette Midler auf der Bühne. Als Vorpremiere wird der Film «The Divine Miss M» im Walter Reade Theater gezeigt. Der Film der Reihe BBC Imagine zeigt das Leben der Sängerin anhand von Stationen und Orten auf ihrem aussergewöhnlichen Weg des Erfolgs nach. Geboren wurde Bette Midler 1945 in Honolulu, Hawaii. Bereits als junges Mädchen war sie an Gesang interessiert und kam in den 1960er-Jahren nach New York. Nach einigen bescheidenen Rollen in einem Kinofilm und in einem Broadway-Musicals trat

sie als Sängerin in Nachtklubs und Badehäusern auf. Mit Barry Manilow, der sie musikalisch begleitete, trat sie mit Comedy-Programmen auf, die besonders in New York bekannt wurden. Nachdem Midler vorwiegendz Lieder aus den 1940er-Jahren interpretiert hatte, konnte sie 1972 mit ihrem ersten Album «The Divine Miss M» ihre erste Goldene Schallplatte gewinnen. In den Folgejahren eroberte sie das amerikanische Showgeschäft und spielte in Filmen, Fernsehserien und Comedy-Shows. Das NYJFF dauert noch bis 24. Januar.

www.nyjff.org