Feministin und Zionistin

MAYIM BIALIK

Nicole Dreyfus, 24. März 2017

«Big Bang Theory»-Darstellerin Mayim Bialik hat sich öffentlich mit der politischen Aktivistin und Muslima Linda Sarsour überworfen, die auch Co-Vorsitzende des «Woman’s March» in Washington ist. Ausschlaggebend für den Disput der beiden Frauen war Sarsours Äusserung in der Zeitung «The Nation», dass es unmöglich sei, gleichzeitig Zionistin und Feministin zu sein, weil Zionisten zwangsläufig die Rechte der palästinensischen Frauen missachten würden. «Entweder steht man für die Rechte aller Frauen ein, samt den palästinensischen, oder für gar keine. Es gibt kein dazwischen», sagte Sarsour. Daraufhin meldete sich Mayim Bialik auf ihrem Blog zu Wort und konterte Sarsour, indem sie schrieb: «Zionismus ist der Glaube an das Recht des jüdischen Volkes, einen eigenen Staat zu haben. Ich bin eine Zionistin. Feminismus ist der Glaube daran, dass eine von Frauen geführte Bewegung Gleichberechtigung für alle Frauen einfordert und dass alle Frauen die gleichen Rechte verdienen, die auch Männern zustehen. Ich bin eine Feministin.» Es gebe auch verschiedene Zionisten, solche, die mit der israelischen Politik einverstanden seien und die Siedlungen befürworten, und solche, die sich dagegen aussprechen. «Aber in beiden Fällen sind es Zionisten. Zionismus und Feminismus stehen miteinander nicht in Konflikt.»