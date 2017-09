Fed-Vize Fischer tritt zurück

US-WIRTSCHAFT

7. September 2017

Gestern Mittwoch hat Stanley Fischer überraschend zum 13. Oktober seinen Rücktritt als Vize der US-Notenbank erklärt. Damit sind bald vier der sieben Sitze am Fed-Vorstand frei.





Wie zuerst von Bloomberg News vermeldet, hat Stanley Fischer gestern Mittwoch für eine Sensation in Wirtschaftskreisen gesorgt. Der 73-Jährige teilte Präsident Donald Trump in einem Brief mit, er werde seinen Posten als Vize im «Rat der Gouverneure des Federal Reserve-Systems» bereits zum 13. Oktober aufgeben, also nicht die bis zum kommenden Juni laufende, zweijährige Amtszeit für die wichtige Position ableisten. Als Motiv gab Fischer lediglich «persönliche Gründe» an.

Der im heutigen Zambia als Sohn einer jüdischen Familie geborene Banker und Ökonom gilt als exzellenter und besonnener Fachmann. Sein Abgang hat zwar keine Wellen an der Wall Street ausgelöst, schürt laut «Bloomberg News» jedoch die Unsicherheit über die Geldpolitik der Trump-Regierung. Fischer war ein Unterstützer von Auflagen für die Geld-Branche und geriet mitunter in Konflikte mit der Fed-Vorsitzenden Janet Yellen, da er für eine raschere Anhebung der Leitzinsen eintrat. Mit Fischers Abgang sind vier der sieben Sitze am Fed-Vorstand unbesetzt. Trump hat nun die Chance, die Notenbank auf einen konservativeren Kur zu trimmen. Allerdings hat er bislang kaum Anstalten getroffen, die Positionen neu zu besetzen.

Im Februar läuft zudem die Amtszeit Yellens aus. Insider erwarten nicht, dass Trump diese verlängern wird. Zunächst galt sein Wirtschaftsberater Gary Cohn als Anwärter auf den Posten. Aber anscheinend ist Cohn in Ungnade gefallen, da er Trump nach den gewalttätigen Demonstrationen von Rechtsextremisten in Charlottesville Anfang August offen kritisiert hatte.

Fischer hat an der London School of Economics und am MIT studiert und begann seine Karriere als Lehrbeauftragter an der University of Chicago, ehe er als Professor an das MIT wechselte. Dort beeinflusste er über zwei Jahrzehnte so wichtige Ökonomen wie den zukünftigen Fed-Chairman Ben Bernanke und den Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi. Anschliessend wurde Fischer für die Weltbank tätig. Nach einem kurzen, aber einträglichen Abstecher zur Citigroup nahm er 2005 das Angebot Ariel Sharons an, den Vorsitz der Bank of Israel zu übernehmen. Fischer wurde anschliessend auch israelischer Staatsbürger, behielt die amerikanische aber bei.

Die israelische Notenbank gewann unter seiner Leitung internationales Renommee und Fischer wurde im Lande ausserordentlich beliebt. Dennoch gab er die Position im Juni 2013 auf und folgte anschliessend der Einladung von Präsident Barack Obama, in den Fed-Vorstand einzutreten. (AM)