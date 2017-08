Fast ein Drittel der Juden befassten sich mit Emigration

GROSSBRITANNIEN

21. August 2017

Zentraler Beweggrund ist der Antisemitismus.



Fast ein Drittel der britischen Juden haben sich in den letzten zwei Jahren mit dem Gedaken der Auswanderung befasst. Das enthüllt ein am Sonntag veröffentlichter Bericht der Watchdog-Gruppe «Campaign Against Antisemitism», die seit 2015 zusammen mit der Marktforschungsgruppe «YouGov» über zehntausend britische Juden zum Thema befragt hat. In den 2016 und 2017 geführten Gesprächen erklärten 37 Prozent der Befragten, sie hätten in der Öffentlichkeit Symbole verdeckt, die auf ihre jüdische Abstammung hingewiesen hätten. Nur 59 Prozent der Interviewten sagten seit 2015, sie fühlten sich willkommen in Grossbritannien, und 17 Proznt meinten geradeheraus, sie würden sich unwillkommen fühlen. Und nach 2015 sagten nur 39 der Befragten, sie hätten Vertrauen darin, dass das Rechtswesen Personen verfolgen würde, die sich antisemitischer Hassverbrechen schuldig gemacht hätten. Drei Viertel der Interviewten erklärten, das Gefühl zu haben, dass jüngste politische Ereignisse zu einer verstärkten Feindseligkeit gegen Juden geführt hätten. Seit 2015 sagten zudem 80 Prozent der Befragten, ihrer Meinung nach würde die Labour Party Antisemiten in ihren Reihen beherbergen. – Die Jüdische Gemeinde Grossbritanniens registrierte im ersten Halbjahr 2017 total 767 antisemitische Attacken – die höchste dokumentierte Zahl für sechs Monate seit dem Beginn der regelmässigen Beobachtungen 1984. [TA]