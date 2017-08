Fast 3500 Siedlerbauten auf palästinensischem Privatland

WESTBANK

24. August 2017

Können illegale Strukturen durch das Enteignungsgesetz legalisiert werden?

Fast 3500 Wohn- und öffentliche Häuser israelischer Siedler sind auf privatem palästinensischem Boden in der Westbank errichtet worden. Das entnimmt man jüngsten Daten der für die israelischen Aktivitäten in der Westbank zuständigen Zivilverwaltung. Diese an sich illegalen Bauten könnten mit Hilfe des so genannten Enteignungsgesetzes legalisiert werden. Dessen Gültigkeit wird nun vom Obersten israelischen Gerichtshof in Beantwortung einer palästinensischen Petition gegen das Gesetz abgeklärt. Das Gesetz würde dem Staat die Enteignung von palästinensischem Boden gestatten, auf dem Siedlungen oder Aussenposten «in gutem Glauben» oder auf Anweisung des Staates errichtet worden sind. Die Eigentümer dürften das Land so lange nicht benutzen, bis nicht eine diplomatische Lösung hinsichtlich des Status der Territorien gefunden ist. Die Massnahme sorgt für einen Mechanismus zur Kompensierung der Palästinenser, deren Terrain enteignet worden ist. Laut Ziviiverwaltung lassen die 3455 Baustrukturen sich in drei Kategorien aufteilen: In 1285 Strukturen, die klar auf Privatland stehen. Das sind Strukturen, die in den letzten 20 Jahren auf Land errichtet worden ist, das nie als Staatsland definiert worden ist. Gegen alle Bauten war eine Zerstörungsorder verhängt worden. In der zweiten Kategorie befinden sich 1048 Bauten, die auf Privatland errichtet worden sind, das früher irrtümlicherweise als Staatsland bezeichnet worden ist. In der dritten Kategorie schliesslich finden sich 1122 Strukturen, die vor über 20 Jahren gebaut worden sind, als Planungsgesetze in der Westbank kaum in die Tat umgesetzt worden sind. [TA]