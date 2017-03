Falscher Alarm in Brooklyn

ANTISEMITISMUS

6. März 2017

Erste Meldungen über weitere Schändungen auf einem jüdischen Friedhof in Brooklyn entpuppten sich am Sonntag als falsch. Daneben ging in Massachusetts bei einem jüdischen Gemeindezentrum erneut ein Bombenalarm ein.

Das Aufatmen währte nur kurz nach der Verhaftung des 31-jährigen Juan Thompson am Freitag in St. Louis, Missouri. Ermittler machen den Journalisten afroamerikanischer Herkunft für eine kleinere Zahl von Bombendrohungen verantwortlich, die seit Anfang Januar bei rund 100 jüdischen Institution überall in den USA eingegangen sind. Doch Thompson entpuppte sich rasch als Nachahmer und der oder die Haupttäter sind weiterhin Gegenstand fieberhafter Ermittlungen der Bundespolizei FBI und lokaler Sicherheitsbehörden.

Später am Freitag ging an dem jüdischen Gemeindezentrum in Springfield, Massachusetts, eine Bombendrohung ein. Diese erwies sich nach der Räumung und Untersuchung des Anwesens durch Polizeibeamte als falscher Alarm.



Auch eine erste Meldung über die Schändung des jüdischen Friedhofes «Washington Cemetery» in Brooklyn stellte sich am Sonntag als Irrtum heraus. Dort hatten Besucher umgestürzte Grabsteine entdeckt. Diese waren jedoch im Lauf der letzten Jahre aufgrund von Witterungseinflüssen umgefallen (Link). Zuvor hatten Vandalen mit grossem Aufwand Hunderte von Grabsteinen auf jüdischen Friedhöfen in St. Louis, Missouri; Rochester, New York und Philadelphia umgeworfen. [AM]