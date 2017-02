Fake News aus Schweden

Eine haltlose Aussage von Donald Trump macht den Filmemacher und Provokateur Ami Horowitz schlagartig berühmt. An seiner Rede vor 9000 Anhängern in Florida hat Trump am vergangenen Samstag erklärt, in der Nacht zuvor sei in Schweden etwas Schreckliches im Zusammenhang mit muslimischen Migranten geschehen. Die Behauptung löste Proteste bis in die schwedische Regierung aus: In dem skandinavischen Land hatten sich keinerlei Vorfälle dieser Art ereignet. Unter Erklärungsnot wies der Präsident dann auf einen Berichte des jüdisch-amerikanischen Filmemachers Ami Horowitz über Schwedens Probleme mit muslimischen Immigranten hin, den er auf Fox News gesehen hatte. Die Referenz des Präsidenten machte Horowitz schlagartig weltbekannt, warf aber auch ein Schlaglicht auf die Kriminalität von Immigranten in Schweden. Horowitz hat diesem brisanten Thema grosse Aufmerksamkeit gewidmet und damit ein Tabu des Landes verletzt.

In seinem Interview mit Fox News hatte Horowitz behauptet, in Schweden seien Gewaltverbrechen von Migranten ausser Kontrolle geraten und die Regierung würde Berichte über von Muslimen begangene Vergewaltigung unterdrücken, um «verletzliche» Migranten zu schützen. Inmitten einer polarisierenden Debatte über die Millionen von Einwanderern aus den Kriegsgebieten im Mittleren Osten und Afrika löste Trumps Kommentar eine Diskussion über das unstete Verhältnis des Präsidenten zu Fakten aus. Aber in einem Gespräch mit dieser Zeitschrift betonte Horowitz, damit habe «das eigentliche Thema endlich die angemessene Aufmerksamkeit gefunden: Schwedens Probleme mit Einwanderung und Verbrechen. Das ist positiv.»

Horowitz hatte aus Gegenden berichtet, die Schweden mitunter No-go-Zonen genannt werden. Dort leben vorwiegend muslimische Einwanderer aus Afrika und dem Mittleren Osten. Besonders jüdische Schweden wagen sich dort aus Angst vor Belästigung und Raubüberfall nicht mehr hin. Horowitz hatte im vergangenen Jahr in einer No-go-Zone im Stockholmer Viertel Husby gedreht und behauptet, er sei dabei von mehreren Arabern angegriffen und in einen Keller verschleppt worden. Der 43-jährige Vater zweier Kinder sagt, er habe die ersten Sekunden der Attacke mit seinem Mikrofon mitgeschnitten: «Die haben mich wiederholt geschlagen, getreten und gewürgt, während andere zugeschaut haben». Der in Los Angeles lebende gebürtige New Yorker habe um sein Leben gebangt, sei aber wieder freigekommen. Am Montag kam es in der No-go-Zone Rinkeby zu gewaltsamen Ausschreitungen. Bewohner zündeten mehrere Autos an, nachdem die Polizei einen Mann verhaftet hatte.

Horowitz beschreibt sich als «manchmal konservativ, zu anderen Zeiten linksliberal». Angeblich hat ihn das nicht erst in Husby in Gefahr gebracht. Allerdings nimmt er vorwiegend liberale Standpunkte ins Visier und tritt als Verteidiger Israels auf. So hat er im Jahr 2016 eine elfstündige Fahrt in den «besetzten Gebieten» unternommen, um die Behauptungen zu widerlegen, dass israelische Sicherheitskräfte dort die Bewegungsfreiheit einschränkten. Dabei wurde Horowitz an einem Sicherheitsposten an der Grenze zu Israel bei dem Werfen von Steinen auf Palästinenser gefilmt, die ihn und andere Wartende damit attackiert hatten.

Im Jahr 2009 reiste er bei den Dreharbeiten zu einem kritischen Dokumentarfilm über Doppelstandards der Uno gegenüber Israel in das Bürgerkriegsland Elfenbeinküste, um Vorfälle zu untersuchen, bei denen Uno-Soldaten das Feuer auf unbewaffnete Demonstranten eröffnet hatten. In demselben Film riss Horowitz auf der umstrittenen Durban-Review-Konferenz in Genf das Mikrofon an sich und erklärte den Teilnehmern, dass sie sich wegen ihrer Feindseligkeit Israel gegenüber schämen sollten. Im Jahr 2015 segelte er mit syrischen Migranten über die Ägäis nach Europa. Dort will er einen Werber des «Islamischen Staates» bei der Rekrutierung von Terroristen beobachtet haben. Im Jahr zuvor hatte Horowitz Reaktionen von Studenten an der University of California, Berkeley, gefilmt, als er die israelische Flagge und die Flagge des IS schwenkte. Dabei ignorierten Studenten die IS-Flagge und reagieren wütend auf die Israels. In einem anderen Film bat er New Yorker, eine Petition mit dem Titel «Cops´ Lives Matter» zu unterzeichnen.

Seine Erfahrungen in No-go-Zonen fanden in Schweden zunächst wenig Aufmerksamkeit. Aber die Bemerkungen Trumps haben die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die Kriminalität in Schweden und deren Zusammenhang mit muslimischen Migranten gelenkt. Seit 2013 sind über 300 000 Asylsuchende in das Land mit neun Millionen Einwohnern gekommen. Schweden war zunächst eines der freundlichsten Länder Flüchtlingen gegenüber, schränkte deren Aufnahme 2016 aber drastisch ein. Die Regierung begründete dies mit mangelndem Wohnraum.

Schweden wurde in den USA als positiver Kontrast zu der von Trump verhängten Einreisesperre angeführt. Aber im Lande gibt es Kritiker, die von einem gescheiterten Experiment sprechen und die Aufnahme muslimischer Flüchtlinge in Zeiten wirtschaftlicher Stagnation als Ursache für den Aufschwung rechtsradikaler Gruppen in Schweden bezeichnen. Was die 20 000 schwedischen Juden angeht, so haben sie in den letzten Jahren eine Explosion von Hassverbrechen gegen Mitglieder ihrer Gemeinden erlebt. Allein in Malmö im Süden des Landes werden jährlich Dutzende von Vorfällen dokumentiert. Dort leben 1000 Juden unter 300 000 Bürgern, von denen ein Drittel Muslime sind.

Die Rede Trumps brachte Horowitz auch Kritik an seinem journalistischen Stil ein. Er hat Inter-views ohne Erlaubnis gefilmt, Zuschauerreaktionen mit provokativen Aktionen herausgefordert und Aussagen von Interviewpartnern bearbeitet, um diese zu verspotten. Horowitz gesteht zwar ein, dass er «konfrontativ und provokativ» sei, aber er besteht darauf, dass die von ihm gebotenen Darstellungen zutreffen. Am Montag haben zwei von ihm in Schweden gefilmte Polizeibeamte behauptet, Horowitz habe ihre Aussagen dahingehend verfälscht, dass die Muslime bei kriminellen Taten überrepräsentiert seien.

Am Dienstag kritisierte die liberale Politikerin Linda Nordlund den Filmemacher im «Svenska Dagbladet». Sie warf Horowitz vor, er habe seine Behauptung, die Mehrzahl in schwedischen Polizeistationen wartender Frauen wolle Vergewaltigungen melden, nur auf anonyme Quellen gestützt. Sie räumte auch ein, dass die Aufregung um Trump und Horowitz eine notwendige Diskussion über echte Probleme erschwert. Dazu gehörte die unbestrittenen Überrepräsentation von Ausländern bei kriminellen Aktivitäten – wobei schwedische Behörden keine Daten über die Staatsangehörigkeit oder die ethnische Zugehörigkeit von Tätern veröffentlichen. Nordlund notierte zudem eine Zunahme sexueller Belästigungen in öffentlichen Schwimmbädern. Allerdings sei die von Horowitz behauptete Zunahme von Vergewaltigungen falsch.

Die Zahl der gemeldeten Vergewaltigungen ist im Jahr 2015 zwar gesunken, aber seit 2011 haben diese um 18 Prozent auf durchschnittlich 6341 Fälle jährlich gegenüber 5260 Fällen in den Jahren 2006 bis 2010 zugenommen. Allerdings sind in diesen Zahlen auch veränderte Kriterien zu Handlungen enthalten, die als Vergewaltigung eingestuft werden können. Horowitz gibt sich derweil über die von ihm und Trump entfachte Debatte erfreut: «Es gibt eine Menge Desinformation, aber im Grossen und Ganzen ist diese überfällige Diskussion eine gute Sache für Schweden und Europa.»





Cnaan Liphshiz ist Journalist und lebt in Amsterdam.