Experimente mit Medikamenten

BASEL

7. April 2017

Die Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel arbeiten die Vergangenheit auf. In einer von ihnen selbst in Auftrag gegebenen Pilotstudie wird klar: Früher lag die alleinige Entscheidungsmacht beim Arzt, die Patienten wurden experimentell mit Medikamenten behandelt, die noch nicht zugelassen waren. Dieses Ergebnis präsentiert der Berner Historiker Urs Germann, der für die Studie 330 Patientenakten der PUK in den 1950er- bis 1970er-Jahren untersucht hat. Anne Lévy, Direktorin der UPK, sagt gegenüber der «Basllandschaftlichen Zeitung»: «Wir wollten wissen, ob auch unsere Klinik solche Medikamentenprüfungen machte, und insbesondere, ob speziell schützenswerte Patientinnen und Patienten wie zwangseingewiesene und minderjährige involviert waren. Als Basler Klinik mussten wir davon ausgehen, dass wir durch die räumliche Nähe zur Pharmaindus-trie besonders betroffen waren.» Ob die betroffenen Patienten durch die Verabreichung der Medikamente bleibende Schäden erlitten haben, ist nicht bekannt. «Auch wenn Medikamentenforschung für uns immer noch sehr wichtig ist: Aus heutiger Sicht ist ein solches Vorgehen unvorstellbar», betont Anne Lévy. Früher sei das Verhältnis zwischen Arzt und Patient ein ganz anderes gewesen, «sie waren die Götter in Weiss». Urs Germann verweist darauf, dass genauere Untersuchungen mit einer grösseren Anzahl von Patientenakten nötig sind. Die Klinik selber hat allerdings offenbar nicht vor, eigene Folgestudien zu finanzieren.