Ex-Verteidigungsminister Moshe Yaalon will neue Partei bilden

Moshe Yaalon will eine eigene Partei gründen

Moshe Yaalon, der ehemalige israelische Verteidigungsminister, der gegen seinen Willen vor einigen Monaten von Premier und Parteikollegen Netanyahu von seinem Posten entfernt und durch Avigdor Lieberman ersetzt worden ist, hat am Wochenende die Gründung einer neuen Partei bekanntgegeben. Deren Handlungsschwerpukte sollen die Bekämpfung der Korruption sein, der Bedrohungen des Rechtswesens, der Polarisierung zwischen Links und Rechts und ein Gegensteuer gegen den «Dialog des Hasses gegen die Araber». Im Zentrum von Yaalons Bemühungen wird nach seinen eigenen Angaben aber die «Herausforderung an die Führungsschicht» stehen, sprich der Kampf gegen Partei- und Regierungschef Netanyahu. Nicht nur im Likud mehren dieser Tage die Anzeichen dafür, dass männiglich sich langsam aber sicher auf die Möglichkeit vorgezogener Knessetwahlen vorbereitet.

Bis vor kurzem noch gehörte der ehemalige Umweltschutzminister Avi Gabai der Partei Kulanu von Finanzminister Moshe Kahlon an, doch im Dezember 2016 wechselte er zur Arbeitspartei über. Soweit so gut, doch am Wochenende liess Gabai eine Bombe platzen, die einige Zweifel an seiner politischen Reife aufkommen lässt. Am Fernsehen meinte er nämlich, er wolle sich um den Posten des Parteichefs bemühen, da er, «wie kein Zweiter» geeignet sei, diesen Job zu erledigen. Diese Ankündigung verdeutlicht auf krasse Weise die tiefe Krise, in welche die Partei von Oppositionschef Itzhak Herzog geschlittert ist. Heute besitzt die Partei übe 20 Knessetmandate, doch bei Wahlen könnte ihr das diesbezügliche Abrutschen in den einstelligen Zahlenbereich drohen. Bestärkt wird dieses Gefühl durch die in den letzten Tagen bekannt gewordenen Tonbandaufnahmen von einem «gegenseitigen Kooprationsabkommen» zwischen der sich um den Posten der Gewerschaftsvorsitzenden bemühenden ehemaligen Parteichefin Shelly Yechimovich und dem Parteikollegen Eitan Cabel, der selber gerne Parteichef werden möchte, wie das übrigens auch der Abgeordnete Omer Bar-Lev angekündigt hat. Da kann man in Abänderung des bekannten geflügelten Wortes nur sagen: Vor lauter Köchen sieht man bald den Brei nicht mehr. So wie es jetzt aussieht, muss die Arbeitspartei (beziehungsweise Zionistische Union, wie sie sich heute nennt) sich einiges einfallen lassen, um nicht früher als später unter die politischen Räder Israels zu gelangen. [JU]