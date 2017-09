Ex-Minister Sandberg verhaftet

U-BOOT-AFFÄRE

5. September 2017

Er soll Bestechungen angenommen haben.

Die israelische U-Boot-Affäre zieht immer weitere Kreise. Der ehemalige israelische Wissenschafts- und Technologieminister und langjaehriger Vorsitzende des Keren Hajessod Welt Moody Sandberg ist am Montag unter dem Verdacht verhaftet worden, im Zusammenhang mit der Affäre Bestechungen angenommen zu haben. Ebenfalls am Montag wurden Avriel Bar-Yosef, der ehemalige Vize-Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrats, sowie der Medienberater von Energieminister Yuval Steinitz im Zusammenhang mit der gleichen Affäre verhört. Verschiedentlich war am Montag zu hören, dass Rechtsberater Avichai Mandelbit dem Ansinnen zustimmen werde, Energieminister Steinitz selber zu verhören, der bis jetzt nicht beschuldigt worden ist. Die Untersuchung von Ex-Minister Sandberg soll sich vor allem um Gespräche drehen, die zwischen Israel und einer südkoreanischen Gesellschaft geführt worden sein sollen, Schiffe zum Schutz israelischer Tiefwasser-Gasquellen zu kaufen. Die Gespräche wurden aber eingestellt, und die Schiffe wurden schliesslich bei der deutschen ThyssenKrupp in Auftrag gegeben. Bei der U-Boot-Affäre geht es dem Vernehmen nach um Bestechungen im Zusammenhang mit dem geplanten Kauf von drei U-Booten und einer Reihe weiterer Schiffe aus Deutschland. Wert des Deals: Rund 1,5 Milliarden Euros. [TA]