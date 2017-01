Ex-Justizminister Yaacov Neeman gestorben

ISRAEL

2. Januar 2017

Der Politiker kam vor 77 Jahren in einer religiösen Familie in Tel Aviv zur Welt.

Im Alter von 77 Jahren ist am Sonntag Yaacov Neeman gestorben, der zwischen 1996 und 1999 in der ersten Regierung Netanyahu zuerst Justiz- und dann Finanzminister gewesen ist, ohne ein Mitglied der Knesset gewesen zu sein. In Netanyahus zweiter Regierung war Neeman zwischen 2009 und 2013 wieder Justizminister. Nach seinem Militärdienst in der Golani-Brigade erwarb der Verstorbene sich einen Titel des Rechtsstudiums an der Hebräischen Universität und darauf einen weiteren Jus-Titel an der New York University. Zusammen mit Chaim Herzog, dem späteren sechsten Präsident Israels, gründete Yaacov Neeman 1972 in Tel Aviv die Anwaltskanzlei Herzog Fox & Neeman. Zwischen 1979 und 1981 war er Generaldirektor des israelischen Finanzministeriums. Darüber hinaus diente er auch an der Israelischen Atomenergiekommission und im Zentralkomitee der Weltbank. – Yaacov Neeman hinterlässt seine Frau Hadassah und sechs Kinder. [TA]