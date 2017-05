Evakuierung aus belagertem Viertel von Damaskus läuft an

SYRIEN

9. Mai 2017

Deal zwischen Regierung und Rebellenkämpfern.

Hunderte syrische Rebellenkämpfer begannen am Montag den Evakuierungsprozess aus dem belagerten Vorort Barzeh der Hauptstadt Damaskus. Laut Angaben des staatlichen TV-Senders und der Menschenrechtsorganisation Syrian Observatory for Human Rights ist dieser Evakuierungsplan mit der Regierung Assad ausgehandelt worden. Der staatliche TV-Sender Ekhbariya zitierte seinen Reporter am Ort des Geschehens, der meinte, die Evakuierung von Kämpfern in Richtung auf die von Rebellen gehaltene Provinz Idlib in Nordwest-Syrien sei dabei, in die Tat umgesetzt zu werden. In den Berichten wird allerdings nicht gesagt, wieviele Menschen von der Vereinbarung betroffe sind. Laut Berichten der in London domizilierten Menschenrechtsorganisation seien am Morgen im Morgengrauen Autobusse in Barzeh eingetroffen und hunderte von Kämpfern mit ihren Familienangehörigen hätten begonnen, die Fahrzeuge zu besteigen. Im Rahmen des gleichen Deals sollen in den kommenden Tagen weitere Menschen den Ort Barzeh verlassen. Laut Berichten vom Montag von der mit dem Regime Assad liierten Hizbollahmiliz sind einige Ambulanzen des «Roten Halbmonds» in den von den Rebellen belageren Orten al-Foua und Kefraya unweit von Idlib eingetroffen. Der syrische Präsident Bashar al-Assad benutzt solche Evakuierungenfür von Rebellen gehaltene Gegenden als Wege zur, wie er sagt, Reduzierung des Blutvergiessens. [TA]